SDP priprema izbore: Našli lidere za Zagreb i Osijek, ali ne i za Split i Rijeku

Najjaču oporbenu stranku sljedećih mjeseci čeka velik posao – unutarstranački izbori na kojima će se birati vodstva lokalnih organizacija, a samim time i vodstva u četiri najveća grada u kojima su stranačka tijela raspuštena nakon lokalnih izbora. I to zbog loših izbornih rezultata, što je bio slučaj u Osijeku, Splitu, a posebno Rijeci, koju su izgubili, ili pak zbog nefunkcioniranja organizacije, što je bio slučaj u Zagrebu, u kojem su s Možemo drugi mandat na vlasti.

Od raspuštanja do danas četiri najveće organizacije vode povjerenici koji su "snimili" situaciju i pripremili teren za održavanje stranačkih izbora, a koji bi trebali biti dovršeni do kraja travnja. A vrh stranke upustio se u promjenu stranačkog Statuta, koji bi trebao biti izglasan na stranačkoj konvenciji 31. siječnja koja će biti tematsko-izvještajnog karaktera i na kojoj će vrh stranke predstaviti i nove stranačke politike koje će predstaviti idućih mjeseci. Idućeg tjedna kreću i s četiri radionice kao uvertirom u konvenciju na temu porezne politike i oporezivanja rente, industrijske politike, prekarijata i skraćenog radnog vremena.

Ipak, izglasavanje novog Statuta posebno je važna točna konvencije s obzirom na to da se njegovim izmjenama ponovno uvodi delegatski sustav izbora, a što bi moglo biti od presudne važnosti na izborima za lokalne organizacije, na kojima žele pomno izabrane ljude, što vrh stranke i ne krije.

Iz tog razloga, iako proces kandidiranja još nije ni počeo, već se špekulira tko su ljudi za koje vrh stranke želi da preuzmu vođenje dvije velike organizacije. Prema izvorima iz vrha SDP-a, u Zagrebu se očekuje da novi šef organizacije bude Matej Mišić, aktualni šef Zagrebačke skupštine. U vrhu stranke nadaju se i kako Mišić neće imati protukandidata ili barem ne nekog ozbiljnijeg, jer u tom slučaju njegov je izbor "sigurna stvar", kao što bi u tom slučaju i koalicija koju SDP ima s Možemo u Zagrebu nastavila raditi bez većih trzavica.

Isti izvor iz vrha stranke otkriva i kako su u Osijeku pronašli ime za koje vjeruju da može voditi kvalitetno tu organizaciju i dovesti do rasta njezina rejtinga. Riječ je o, kako se može čuti, liječniku Marku Jelaviću, kojeg navodno stranka vidi ne samo kao šefa organizacije već i kao kvalitetnog kandidata za budućeg gradonačelnika.

– Tko će biti novi šef organizacije, odlučit će članovi i članice. Nije moj zadatak da nađem jedno ime, nego da stvorim uvjete da se izbori provedu. I to će se uskoro i dogoditi. Organizacija koja na izborima osvoji 20 ili 25 posto glasova nije bez potencijala. Osijek ima kvalitetnih SDP-ovaca i to će se uskoro i vidjeti – kaže Ranko Ostojić, kojemu je vrh stranke dao ulogu povjerenika za Osijek nakon raspuštanja vodstva te organizacije.

Puno više problema, kako stvari stoje, stranka ima u isto tako raspuštenom riječkom i splitskom SDP-u, gdje su i okolnosti, realno, najkompliciranije. I za koje stranka i ne krije da u njima ima i najviše problema i kadrovski deficit. – U ta dva grada, kako stvari stoje, cilj će nam biti naći jaka predsjedništva i, recimo to tako, head huntere koji će voditi te dvije organizacije, ali koji neće biti stranački kandidati za gradonačelnike na idućim izborima, već će imati zadatak pronaći te jake pojedince do idućih izbora – kaže izvor iz vrha SDP-a.