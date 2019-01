Istina o Istanbulskoj: Zna se da je Šeparović stari član HDZ-a

Koordinatorica Građanske inicijative (GI) Istina o Istanbulskoj Kristina Pavlović, komentirajući u ponedjeljak odluku Ustavnog suda o žalbama na postupak provjere potpisa te referendumske inicijative, ustvrdila je kako Sud uopće nije ulazio u meritum stvari već je "oprao ruke", dok je za predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića kazala kako se zna da je on "stari HDZ-ovac".

"Napravili smo kratki uvid u odluku Ustavnog suda o žalbama na postupak provjere potpisa naše inicijative koju smo uložili u rujnu, listopadu i sada početkom siječnja te moram ustvrditi da Ustavni sud nije uopće ulazio u srž naših žalbi i meritum stvari”, rekla je Pavlović na konferenciji za novinare ispred Ustavnog suda.

Ustavni sud oprao je ruke i iskoristio zakonske praznine

Nije se, kazala je, bavio konkretnim argumentima koje je GI iznijela na račun Vlade i Ministarstva uprave već se pozivao na praznine u zakonu.

"Oprao je na neki način ruke i iskoristio zakonske praznine vezane za referendumski postupak i nedorečenosti Zakona o referendumu", rekla je Pavlović.

Također je upozorila i na izdvojeno mišljenje suca Miroslava Šumanovića.

"On navodi da se ta zakonska praznina koja postoji ne smije popunjavati slobodom izvršne vlasti da unatoč nepostojanja propisa o nadležnosti, proceduri i tehnici s provjerom potpisa postupa po svoj miloj volji", kaže Pavlović.

Zamjerila je i što se Ustavni sud uopće nije izjasnio o njihovoj žalbi da nisu imali mogućnost promatranja provjere potpisa i prijedlogu da se provede javna rasprava u kojoj bi mogli iznijeti sve argumente i izjasniti se o svim nepravilnostima.

Prije nego što se obrate Europskom sudu za ljudska prava pričekat će, kaže, da Sabor preda Ustavnom sudu "ono što treba predati" pa da se Ustavni sud o tome izjasni.

"Vlada Andreja Plenkovića odugovlači obraćanje Ustavnom sudu jer želi odgoditi suočavanje s cijelim postupkom koji je kontaminiran brojnim nepravilnostima i zagađen kršenjem demokratskih prava građana", tvrdi Pavlović.

Na pitanje drži li da Ustavni sud krši prava građana, ponovila je kako se Sud o meritumu stvari još nije izjasnio, a nada se da će to učiniti kada se Sabor obrati Ustavnom sudu oko tog pitanja.

Upitana o tvrdnji predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića da su bili pozvani na provjeru potpisa no to nisu učinili, uzvratila je kako su odustali od uvida u potpise u kojem nije bilo moguće usporediti podatke do kojih su došli djelatnici IT APIS-a i njihove procjene sa stvarnim podacima građana te da takva provjera ne bi imala nikakvog smisla.

"Za Šeparovića se zna da je on stari član HDZ-a i možda s te strane treba gledati da je on krivo protumačio to što je Ustavni sud napravio. On se izrazio kao da mi nismo iznijeli argumente, ali stvar je u tome da Ustavi sud za sada nije ušao u meritum stvari i izjasnio se o konkretnim argumentima koje smo iznijeli u našoj žalbi”, rekla je Pavlović.

Narod odlučuje: Šeparović pogrešno tumači zakon

Građanska inicijativa "Narod odlučuje" koja traži raspisivanje referenduma o promjeni izbornog sustava tvrdi da Ustavni sud odbacujući ustavnu tužbu inicijative nije ulazio u meritum zahtjeva, ali da će to morati na zahtjev Hrvatskog sabora, te proziva predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića da pogrešno tumači ustavni zakon.

"Ustavni sud nije ulazio u meritum zahtjeva GI Narod odlučuje, ali će to biti dužan učiniti i odlučivati o meritumu, odnosno o tome jesu li ili nisu ispunjeni zahtjevi za raspisivanje referenduma odnosno jesu li državna tijela postupala u skladu sa zakonom u onom trenutku kada to od njega zatraži Hrvatski sabor", rekao je na konferenciji za novinare ispred Ustavnog suda Luka Mlinarić, koordinator GI "Narod odlučuje".

Kako je pojasnio, Hrvatski sabor to će biti dužan učiniti sukladno ustavnom zakonu o Ustavnom sudu. "Isključivo Ustavni sud je nadležan odlučivati o tome jesu li ili nisu ispunjeni uvjeti za raspisivanje referenduma, a ne Hrvatski sabor na temelju izvješća vlade", naglasio je Mlinarić.

Hrvatski sabor kada razmotri izvješće Vlade imat će samo dvije opcije, odbaciti izvješće Vlade i raspisati referendum o promjeni izbornog sustava ili prihvatiti izvješće Vlade o tome da nisu zadovoljeni uvjeti za raspisivanje referenduma te se morati obratiti Ustavnom sudu koji će tada odlučivati jesu li ili nisu ti uvjeti zadovoljeni, tvrdi Mlinarić.

"Tada će Ustavni sud odlučivati o meritumu odnosno o svim pitanjima i zahtjevima GI Narod odlučuje o kojima sada nije iz proceduralnih razloga odlučivao", kazao je.

Ustvrdio je i da predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović pogrešno tumači ustavni zakon o Ustavnom sudu tvrdeći da se Sabor može, ali i ne mora obratiti Ustavnom sudu ako smatra da nisu zadovoljeni uvjeti za referendum. "Iz ustavnog zakona o Ustavnom sudu proizlazi kako Ustavni sud mora o tome odlučivati i jedini je nadležan o tome odlučivati", naglasio je Mlinarić.

Koordinator GI Narod odlučuje Tvrtko Krpina rekao je kako im je žao što se Ustavni sud proglasio nenadležnim glede njihovog zahtjeva. Iz činjenica navedenih u zahtjevu, kaže, jasno je kako je Vlada Andreja Plenkovića prekršila Ustavom zajamčeno pravo građanima na referendum. Podsjetio je i da je GI "Narod odlučuje" prikupila 10 posto više potpisa od broja potrebnog za raspisivanje referenduma koji traži Ustav.

"Vlada Andreja Plenkovića samovoljno je i na temelju proizvoljnih kriterija odredila da se 40 tisuća potpisa za prvo i 40 tisuća za drugo pitanje poništava" , ustvrdio je Krpina.

Bez obzira na to koja će biti odluka Sabora ili Ustavnog suda, GI Narod odlučuje najavljuje da će se dalje zalagati da građani na referendumu, neposrednom demokracijom, odlučuju o važnim pitanjima kao što je promjena izbornog zakonodavstva a protiv "ortačkog " odlučivanja vladajućih. U inicijativi ne odbacuju ni mogućnost tužbe Europskom sudu za ljudska prva, no navode da je to najviša instanca kojoj ne mogu pristupiti dok Ustavni sud ne donese pravorijek.

Ustavni sud odbacio je zahtjeve inicijativa Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje u dva odvojena rješenja donesena krajem prosinca prošle godine. Odluke koje je potpisao predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović donesene su većinom glasova, uz izdvojeno mišljenje suca Miroslava Šumanovića. Iako je odbacio zahtjeve dviju inicijativa, Ustavni sud je u jednoj od odluka detaljno objasnio postupak kontrole ispravnosti prikupljenih potpisa na koji su prigovarale inicijative.

Pogledajte video predaje potpisa za referendumsko pitanje: