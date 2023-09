Ispovijest Hrvata iz Marakeša: Zagrebački potres blago je ljuljanje prema ovom u Maroku

Doživo sam zagrebački potres, ali to je, u odnosu na ovo što smo ovdje doživjeli, bilo blago ljuljanje. Jako je streslo, mi smo bili legli malo prije toga, ja već zaspao i supruga me probudila. Krevet pod nama je doslovce poskakivao. Nestalo je struje, izišli smo van, tamo sve u oblaku prašine. Nemate kud, ulica široka nepuna dva metra, a do najbližeg trga i čistine treba proći cijeli splet uličica. Ostali smo u dvorištu, tu smo se osjećali najsigurnije – opisuje Drago Palestrina Mazić, koji sa suprugom Sonjom već šest godina živi u Marakešu u kojem imaju i mali hotel, prve minute nakon razornog potresa koji je u petak pogodio Maroko.

Kad su se malo pribrali, shvatili su da im je dimnjak s kuće pao u bazen. To je ujedno i najveća šteta koju je otrpio njihov marokanski dom. Na hotelu, pak, nikakvih oštećenja.

– Tu noć smo odmah otišli u hotel. Naša kuća je zapravo vila iz 18. stoljeća i dobro je izdržala potres, ali znali smo da smo u hotelu sigurniji. Građen je od prije desetak godina, konstrukcija je armiranobetonska i u potresu nije zadobio ni jednu pukotinu. Inače, čak je i naš prijatelj, koji je vodio radove na gradnji, došao tu noć s obitelji skloniti se kod nas u hotel. Gosti, pak, koje je potres zatekao u hotelu nisu prekinuli odmor, svih sedam soba je i dalje puno. Mi smo se čim je ujutro svanulo vratili kući – kažu Drago i Sonja, koji su impresionirani brzinom kojom su ulice Marakeša raščišćene.

– Uvjerio sam se kako živjeti u kraljevini u ovakvoj situaciji može imati prednosti. Nema birokracije, sastančenja, prepirki vlasti i opozicije što i kako poduzeti. Ovdje je sve iznenađujuće dobro organizirano, odmah se prionulo raščišćavanju i ulice su praktički već sutradan bile prohodne i čiste. Sinoć smo imali na piću hrvatske studente medicine koji su u Maroku na studentskoj razmjeni. U vrijeme potresa su bili u Casablanci, tamo se jedva osjetilo podrhtavanja. I oni su zapanjeni, očekivali su pola Marakeša pod ruševinama, a rekli su nam kako, da nisu znali da je bio potres, gotovo da ne bi ništa primijetili... Nitko od naših poznatih nije nastradao, a osobno nisam vidio ni jednu do kraja srušenu kuću. U starom dijelu Marakeša uglavnom su popucali zidovi, otpadali dijelovi fasada, bočni zidovi na terasama i dimnjaci, nešto kuća je ostalo bez gornjih katova, pali su i neki minareti... Marakeš je ipak sedamdesetak kilometara od epicentra na Atlasu. A tamo je strašno, ruralno područje, siromašnije stanovništvo, uglavnom Berberi, kuće od nepečene cigle, sve je poharano...

Maroko je u zadnjem satu 8. rujna pogodio potres magnitude 6.8 stupnjeva po Richteru, a dosadašnji izvještaji govore da se broj poginulih približava 3000. Sličnog potresa nije bilo još od početka 20. stoljeća.

– Da, Maroko nije trusno područje i ovdašnji ljudi nisu navikli na takve stvari, za razliku od, recimo, nas iz Dalmacije. Moj Zadar i Dalmacija su što se potresa tiče u crvenom, a Maroko u zelenoj zoni i ljudi su u šoku, boje se. Neki i dalje spavaju na trgovima... Sve ostalo, rekao bih, vratilo se u Marakešu u normalu – svjedoči iz prve ruke Drago i dodaje kako na televiziji sve izgleda puno gore nego što stvarno jest u tom gradu. – Ali, panika se proširila, ima i dosta otkaza turista. Nas je, recimo, zvao jedan Nijemac, koji je roditeljima za godišnjicu braka uplatio putovanje u Marakeš. Pita što da radi. Rekao sam mu da je odluka, naravno, na njemu, ali da je u Marakešu sve otvoreno i sve radi, od trgovina i palača do svih drugih turističkih znamenitosti. Mislim čak da je sada i najljepše vrijeme za posjet, vremenske prilike su vrlo ugodne, sunčano je, a turista će biti nešto manje nego inače i domaćini će se svakom gostu moći više posvetiti – zaključujuju naši sugovornici, koji su jedini Hrvati što žive u Marakešu, poznatom kao jedan od četiri (uz Fes, Meknes i Rabat) kraljevska grada" Maroka.

Odgoda putovanja

Inače, Marakeš je grad u kojem živi oko milijun stanovnika, među kojima i otprilike 40.000 stranaca, a prije korone posjećivalo ga je godišnje i do tri milijuna turista. Koliko ih je u Maroku zatekao potres, nema informacija, ali zna se da organiziranih turističkih grupa iz Hrvatske u toj zemlji nije bilo.

– Je li bilo individualnih putnika, ne možemo znati. Isto tako, nema informacija da je itko od naših građana nastradao – kaže predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Boris Žgomba. – Naravno da su nakon potresa rezervacije stale i do daljnjeg neće biti organiziranih putovanja u tu zemlju. Uostalom, data je i službena preporuka da se ne putuje u Maroko. E sad, hoće li odgoda trajati 15 dana ili mjesec dana, vidjet ćemo...

