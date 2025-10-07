Naši Portali
NADA ZA GAZU

Iskoristiti aktualni trenutak za mir nakon jedne od “najmračnijih stranica povijesti”

Autor
Hassan Haidar Diab
07.10.2025.
u 22:08

Meloni: Nasilje Hamasa pokrenulo je krizu bez presedana na Bliskom istoku, a vojni odgovor Izraela bio je iznad svakog “principa proporcionalnosti” i odnio je previše nedužnih života

Dvije godine nakon izbijanja najrazornijeg rata u povijesti sukoba između Izraela i Hamasa, svijet se ponovno nada mogućnosti njegova završetka. Iako je put do trajnog primirja još dug, iz Egipta dolaze prvi znakovi pomaka. Prema izvješćima egipatskih medija, prvi krug pregovora između Hamasa i Izraela u Sharm el-Sheikhu završen je u “pozitivnoj atmosferi”, što bi moglo označiti početak nove faze pokušaja okončanja rata u Pojasu Gaze.

Ključne riječi
Gaza Trump Hamas Izrael

