Iskoristiti aktualni trenutak za mir nakon jedne od “najmračnijih stranica povijesti”

Dvije godine nakon izbijanja najrazornijeg rata u povijesti sukoba između Izraela i Hamasa, svijet se ponovno nada mogućnosti njegova završetka. Iako je put do trajnog primirja još dug, iz Egipta dolaze prvi znakovi pomaka. Prema izvješćima egipatskih medija, prvi krug pregovora između Hamasa i Izraela u Sharm el-Sheikhu završen je u “pozitivnoj atmosferi”, što bi moglo označiti početak nove faze pokušaja okončanja rata u Pojasu Gaze.
USPJEŠNE INVESTICIJE
Zlatko Dalić posjeduje luksuzne nekretnine: Izbornik vatrenih ulaže u najraskošnije zgrade u Hrvatskoj
POSLJEDNJI ISPRAĆAJ
FOTO Bolan oproštaj: Naša glumica slomljena odlaskom bivšeg supruga, fotografa Ivana Balića Cobre
Ogledalo osobnosti na kotačima
Što vaš izbor automobila govori o vama: Jeste li romantik ili ljubitelj adrenalina?
Okusi prošlosti