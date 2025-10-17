Irena Hrstić: Ministarstvo zdravstva nema osnivačka prava nad domovima zdravlja

Nikad nije jednostavno komentirati koruptivne radnje i sumnje u njih, a posebno me ne veseli informacija da opet dolazi iz zdravstvenog sustava - kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić, odgovarajući na novinarsko pitanje o slučaju EPPO- vih uhićenja u zagrebačkom domu zdravlja. Odmah naglasivši da Ministarstvo zdravstva nema osnivačka prava nad domovima zdravlja, Hrstić je kazala da kao ministrica i u ime Vlade može reći da imaju nultu stopu tolerancije na kriminal. Uputila je i primjedbu medijima jer, prema ministrici, nejednako izvještavaju o slučajevima vezanim za pojedine političke stranke.

Turudića pitali je li prekinuo akciju EPPO-a: 'Beroš je uhićen u 7:10, a oni su se oglasili oko 10' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.