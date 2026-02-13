Naši Portali
PROSJEK DRŽAVE JE - 689 EURA

Oni su na vrhu popisa: Njihove mirovine prosječno iznose 2380 eura

Zagreb: Umirovljenici očekuju zimsko usklađivanje mirovina
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Robert Jurišić
13.02.2026.
u 09:40

Puni radni staž, dulji od 40 godina, prema podacima za prosinac prošle godine, ostvarilo je samo 99 tisuća od 1,22 milijuna umirovljenika i njihova prosječna mirovina iznosi 1005 eura.

U Hrvatskoj je trenutačno 1,22 milijuna umirovljenika, a njihova prosječna mirovina iznosi 689 eura. No, među njima su i povlašteni umirovljenici čije mirovine višestruko nadmašuju prosjek. Bivši državni dužnosnici nalaze se na vrhu te piramide s prosječnim iznosom mirovine od 2380 eura.

Kako piše N1 televizija, prema statistikama HZMO-a,  za studeni i prosinac 2025. godine, 685 umirovljenih zastupnika u Saboru, članova vlade, sudaca Ustavnog suda prosječno mjesečno primi 2380 eura, a prosječno su odradili 32 godine staža. Umirovljenih redovnih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti značajno je manje – njih 115, a mirovina im prosječno iznosi 2063 eura, uz prosječno odrađenu 41 godinu staža. I jedni i drugi pripadaju skupini od oko 189 tisuća umirovljenika koji su mirovinu ostvarili prema posebnim propisima.

Među njima je i 72,4 tisuće hrvatskih branitelja koji imaju prosječnu mirovinu od 1320 eura te oko 68 tisuća branitelja kojima je mirovina priznata po općim propisima (išli su u mirovinu iz radnog odnosa, ali im je mirovina određena prema Zakonu o braniteljima), a iznosi oko 635 eura.

Bivših političkih zatvorenika je 1653, prosječna mirovina im iznosi 928 eura,a prosječan radni staž im je 33 godine. Umirovljenih vatrogasaca je 557 i primaju prosječno 1130 eura, slično kao i umirovljeni policajci i djelatnici u pravosuđu čija se prosječna primanja kreću od 992 do 1046 eura, piše N1.

Puni radni staž, dulji od 40 godina, prema podacima za prosinac prošle godine, ostvarilo je samo 99 tisuća od 1,22 milijuna umirovljenika i njihova prosječna mirovina iznosi 1005 eura. Više od pola umirovljenika radilo je manje od 34 godine i mirovina im je prosječno oko 503 eura.

FOTO Zatvara se Nama: Rasprodaja traje još danas
Zagreb: Umirovljenici očekuju zimsko usklađivanje mirovina
Ključne riječi
Umirovljenici HZMO mirovina

