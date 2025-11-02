Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON AMERIČKIH NAPADA

Iranski predsjednik tvrdi da će Teheran obnoviti svoja nuklearna postrojenja

Illustration - Iran
Lorgnier Antoine/Only World/ABAC
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
02.11.2025.
u 12:25

Pezeškijan je za medije govorio tijekom posjeta Iranskoj organizaciji za atomsku energiju (AEOI), gdje se sastao s višim dužnosnicima iranske nuklearne industrije

Teheran će obnoviti svoja nuklearna postrojenja "s većom snagom" nego ranije, kazao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan za državne medije u nedjelju, dodajući da zemlja ne želi razviti nuklearno oružje. Američki predsjednik Donald Trump je upozorio da će narediti nove napade na iranska nuklearna postrojenja ako Teheran pokuša ponovo pokrenuti ona koje su Sjedinjene Američke Države bombardirale u lipnju. Pezeškijan je za medije govorio tijekom posjeta Iranskoj organizaciji za atomsku energiju (AEOI), gdje se sastao s višim dužnosnicima iranske nuklearne industrije.

"Uništavanje zgrada i tvornica za nas neće predstavljati problem, obnovit ćemo ih i to s (još) većom snagom", rekao je iranski predsjednik državnim medijima. SAD je u lipnju izveo napade na iranska nuklearna postrojenja za koja Washington tvrdi da su bila dio programa usmjerenog prema razvoju nuklearnog oružja. Teheran tvrdi da je njegov nuklearni program namijenjen isključivo za civilne svrhe.

"Sve to je namijenjeno rješavanju poteškoća naroda, za bolesti, za zdravlje naroda", kazao je Pezeškijan o iranskim nuklearnim aktivnostima.

Ključne riječi
nuklearna postrojenja Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja