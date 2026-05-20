OGLASILA SE VLADA

Panika na istoku NATO-a zbog poteza Washingtona, Poljaci se odmah javili: 'To nije istina'

Marijeta Nekić/Hina
20.05.2026.
u 00:15

Vlada u Varšavi odmah je demantirala da je zemlja pogođena zamrzavanjem raspoređivanja vojnika. "Potezi nisu ni na koji način usmjereni protiv našeg strateškog partnerstva. Pentagon trenutačno radi na novom planu za raspoređivanje svojih trupa na teritoriju Europe", dodao je Kosiniak-Kamysz

Poljska vlada objavila je u utorak da američko Ministarstvo obrane nije napravilo nikakve korake prema smanjenju broja vojnika raspoređenih u toj članici NATO saveza. Poljski ministar obrane Wladyslaw Kosiniak-Kamysz napisao je na platformi X da je to saznao tijekom razgovora s američkim kolegom Peteom Hegsethom. "Američki ministar obrane je potvrdio da američka predanost obrani i sigurnosti Poljske ostaje nepromijenjena", napisao je.

Wall Street Journal je prošloga tjedna citirao dužnosnika Pentagona, rekavši da je Ministarstvo obrane zaustavilo raspoređivanje borbene brigade od 4.000 vojnika u Europi. Navodi se da je odluka donesen na sastanku između Europskog zapovjedništva američkih snaga (USEUCOM) i dijelova američke vojske. Zapravo se očekivalo da će vojnici devet mjeseci biti stacionirani u Poljskoj.

Vlada u Varšavi odmah je demantirala da je zemlja pogođena zamrzavanjem raspoređivanja vojnika. "Potezi nisu ni na koji način usmjereni protiv našeg strateškog partnerstva. Pentagon trenutačno radi na novom planu za raspoređivanje svojih trupa na teritoriju Europe", dodao je Kosiniak-Kamysz.

Prije nešto manje od tri tjedna Hegseth je naredio povlačenje oko 5.000 pripadnika američkih trupa iz Njemačke. Poljska se zatim ponudila da prihvati veći broj američkih vojnika na svoje tlo. Prema navodima poljskog Ministarstva obrane, oko 10.000 američkih vojnika već je stacionirano u Poljskoj. Većina njih se redovito rotira između raznih američkih vojnih baza u Europi.

