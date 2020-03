Iranci ližu svetište i ne boje se koronavirusa: 'Ne zanima me što će se dogoditi'

Unatoč tome što je u Iranu najveća stopa smrtnosti od koronavirusa nakon Kine, vjerske vođe u toj zemlji odbijaju preporuke ministarstva zdravstva da se svetišta zatvore kako bi se zaustavilo širenje epidemije. Štoviše, u javnosti su se pojavile snimke koje svjedoče kako vjernici ližu dijelove svetišta.

Prema službenim podacima u Iranu je trenutno 978 osoba oboljelih od koronavirusa, a 54 osobe dosad su preminule zbog istoga. Bez obzira na to, jedan od vjernika koji je lizao zid u svetištu poručio je "ne zanima me što će se dogoditi, ne bojim se koronavirusa".

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there. These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them. Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ

Na jednoj drugoj snimci, nastaloj u gradu Qom koji se nalazi na sjeveru zemlje, a gdje je upravo žarište zaraze u toj zemji, prikazuje se dječak koji liže vrata jednog svetišta. Mnogi drugi vjernici taj činsu veličali, prenosi Metro.

World Health Organisation @WHO needs to intervene urgently.



Videos of pro-regime people urging even their own children to lick the #CoronaVirus infested shrines are surfacing.



Not only is this child abuse, but it's also helping the virus spread Iran and to other countries. pic.twitter.com/CDDYzSuxMF