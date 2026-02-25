Kada sam prije nešto više od 100 dana u Hrvatsku stigla kao veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država, zatekla sam zemlju bogate povijesti i snažnog inovativnog duha. Od prvih susreta s hrvatskim čelnicima do razgovora s poduzetnicima i građanima, zadivila me spremnost Hrvatske da iskoristi nove prilike.
Sjedinjene Američke Države i Hrvatska nisu samo prijatelji, već bliski partneri i saveznici u NATO-u. Stojimo jedni uz druge, ujedinjeni zajedničkim vrijednostima i prioritetima te dubokom predanošću sigurnosti, prosperitetu i slobodi. Ove godine, dok Amerika obilježava 250. obljetnicu svoje neovisnosti, Freedom 250, prisjećamo se pouke koju su naše nacije naučile kroz povijest: slobodu uvijek treba braniti, a mir se najuspješnije postiže snagom.
Uz nuklearke s američkim partnerima, Hrvatska će imati sigurnu budućnost
