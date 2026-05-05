Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PLJUSKA TRUMPU I NETANYAHUU

Iran usred rata predstavio 'noćnu moru': 'Čudesni dron' ima domet 2000 km

Iran Rally Supports Negotiators With Shahed Drone Display in Tehran
Foto: Behnam Tofighi/NEWSCOM
1/3
Autor
Antonio Mandir
05.05.2026.
u 11:26

Dron 'Arash 3' , nazvan po liku iz perzijske mitologije 'Arashu strijelcu' lako može dosegnuti Tel Aviv. Ovaj novi kamikaza dron dizajniran je za jednu misiju: ​​leti izravno do cilja i samouništava se pri udaru

Strašna pljuska liderima Amerike i Izraela, Donaldu Trumpu i Benjaminu Netanyahuu! Iran je usred rata s Amerikom i Izraelom u srcu Teherana predstavio svoj novi „čudesni dron“, koji je "noćna mora" za Bliski istok, upozoravaju stručnjaci. Dron "Arash 3“ ima domet od dvije tisuće kilometara i stoga bi lako mogao dosegnuti Tel Aviv. Ovaj novi kamikaza dron dizajniran je za jednu misiju: ​​leti izravno do cilja i samouništava se pri udaru. 

Kako izvještava švicarski list "Blick", novi sustav je prvi put javno predstavljen na skupu u Teheranu - kao vidljivi signal SAD - u i Izraelu. Događaj u centru grada prošlog četvrtka nosio je naziv "Odanost Iranu". Naziv drona odnosi se na "Arasha strijelca", lika iz perzijske mitologije poznatog po legendarnoj sceni pucanja na velike udaljenosti.
"Arash 3" nosi eksplozivno punjenje od 150 kilograma i postiže brzinu do 600 kilometara na sat, pohvalio se Iran. S duljinom od približno tri i pol metra i rasponom krila od 2,5 metra, to je jedan od većih sustava u svojoj klasi. Dron koristi kombinaciju satelitske navigacije i unutarnjeg sustava koji izračunava vlastito kretanje. To mu omogućuje nastavak leta čak i kada GPS signal nije dostupan. Njegovi prethodni modeli također su bili dizajnirani za napade na udaljene ciljeve. 

Strategija slijedi jednostavnu logiku: istovremeno lansiranje brojnih dronova za jednokratnu upotrebu kako bi se nadvladala neprijateljska protuzračna obrana. Ključna je stvar da je neprijateljska protuzračna obrana stalno prisiljena trošiti skupe resurse na ove jeftine dronove.
 

Ključne riječi
Benjamin Netanyahu Donald Trump Arash 3 dronovi rat Izrael SAD Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
HO
homofobic
11:43 05.05.2026.

Iranci samo prakticiraju svakodnevno objavljivanje nezaustavljivog, nepobjedivog, nevidljivog, svemoguceg oruzja kao sto to sebi za utjehu sto gubi rat cini veliki iranski "prijatelj" Vladolf. Interesira me da li su adresu tvornice proslijedili MOSAD-u ili ce to Izraelci morati sami potraziti pa onda poravnati pa asfaltirati.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!