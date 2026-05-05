Iran usred rata predstavio 'noćnu moru': 'Čudesni dron' ima domet 2000 km

Strašna pljuska liderima Amerike i Izraela, Donaldu Trumpu i Benjaminu Netanyahuu! Iran je usred rata s Amerikom i Izraelom u srcu Teherana predstavio svoj novi „čudesni dron“, koji je "noćna mora" za Bliski istok, upozoravaju stručnjaci. Dron "Arash 3“ ima domet od dvije tisuće kilometara i stoga bi lako mogao dosegnuti Tel Aviv. Ovaj novi kamikaza dron dizajniran je za jednu misiju: ​​leti izravno do cilja i samouništava se pri udaru.

Kako izvještava švicarski list "Blick", novi sustav je prvi put javno predstavljen na skupu u Teheranu - kao vidljivi signal SAD - u i Izraelu. Događaj u centru grada prošlog četvrtka nosio je naziv "Odanost Iranu". Naziv drona odnosi se na "Arasha strijelca", lika iz perzijske mitologije poznatog po legendarnoj sceni pucanja na velike udaljenosti.

"Arash 3" nosi eksplozivno punjenje od 150 kilograma i postiže brzinu do 600 kilometara na sat, pohvalio se Iran. S duljinom od približno tri i pol metra i rasponom krila od 2,5 metra, to je jedan od većih sustava u svojoj klasi. Dron koristi kombinaciju satelitske navigacije i unutarnjeg sustava koji izračunava vlastito kretanje. To mu omogućuje nastavak leta čak i kada GPS signal nije dostupan. Njegovi prethodni modeli također su bili dizajnirani za napade na udaljene ciljeve.

Strategija slijedi jednostavnu logiku: istovremeno lansiranje brojnih dronova za jednokratnu upotrebu kako bi se nadvladala neprijateljska protuzračna obrana. Ključna je stvar da je neprijateljska protuzračna obrana stalno prisiljena trošiti skupe resurse na ove jeftine dronove.

