Neočekivani preokret! Procurio tajni plan princa Harryja i Meghan Markle, sve je pokrenuo ovaj susret

Četiri godine nakon šokantnog odlaska s kraljevskih dužnosti i preseljenja u Ameriku, princ Harry i Meghan Markle navodno ozbiljno razmatraju povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo, prenosi Page Six. Prema izvorima bliskim Sussexima, razlog nije samo nostalgija, već i osjećaj razočaranja. Harry se u SAD-u navodno osjeća "nepoželjnim", dok se Meghan bori s plasiranjem novih projekata i osjeća kao "autsajderica" u elitnim krugovima. Njihov utjecaj u Hollywoodu, tvrde upućeni, osjetno slabi, a prvotni plan da iskoriste kraljevski status za poslovni uspjeh nailazi na sve više prepreka.

Harryjeva želja za povratkom u domovinu sve je izraženija i njegovi prijatelji ističu kako je "Engleska mjesto kojem je njegovo srce uvijek pripadalo" te da je on "vrlo ponosan Britanac". Ključan motiv je i želja da njihova djeca, Archie i Lilibet, odrastaju uz djeda, kralja Charlesa, i ostatak obitelji. Odnosi s kraljem navodno su se popravili, a redoviti videopozivi i nedavni susret u srpnju, kada su djeca prvi put provela značajnije vrijeme s djedom, potaknuli su par na dublje preispitivanje. Harry, čini se, shvaća cijenu potpunog otuđenja od obitelji, odluke koju je, kako kažu prijatelji, donio "slijep od ljubavi".

Merghan Markle prisljena je na drastične mjere kako bi platila nagomilane račune

Ipak, povratak ne bi bio nagao, a kao prvi korak par je navodno uložio milijune u vilu u Portugalu koja bi im služila kao europska baza. To bi im omogućilo da više vremena provode na "pravoj strani bare" i poslužilo kao "idealna odskočna daska" za postupni povratak u britanski život. No, i dalje postoje znatne prepreke, prvenstveno pitanje sigurnosti. Otkako su izgubili pravo na policijsku zaštitu, svaki njihov dolazak je logistički izazov, a Meghan navodno svoj povratak uvjetuje rješavanjem tog statusa, o čemu britanska vlada trenutno raspravlja.

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*dijelom uz pomoć AI