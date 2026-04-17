Državljanin BiH 20 godina primao mirovinu pokojne supruge. Austrija pooštrava kontrole nakon bizarnih slučajeva

Zloporaba socijalnih naknada u Austriji sve se ozbiljnije tretira te se više ne smatra bezazlenim prekršajem. Od 2016. godine broj prijava gotovo se udvanaesterostručio, a vlasti najavljuju dodatno pooštravanje mjera protiv onih koji nezakonito koriste socijalnu pomoć, mirovine i slična davanja. Posebna pažnja usmjerena je na Beč, kao i na osobe bez austrijskog državljanstva. U pojedinim slučajevima otkriveno je da su neki korisnici čak i do 20 godina primali mirovinu za preminule osobe. Austrija, kao gospodarski razvijena država, ima široko postavljen sustav socijalne zaštite koji uključuje gotovo besplatno zdravstvo, naknade za nezaposlene, dječje doplatke, obiteljske potpore i minimalnu socijalnu sigurnost. Većina građana koristi ta prava u skladu sa zakonom, no dio pojedinaca sustav iskorištava na nepošten način, piše Fenix.

Borba protiv takvih prijevara bila je jedna od glavnih tema sastanka održanog u Beču u organizaciji ministra unutarnjih poslova Gerharda Karnera, na kojem su sudjelovale institucije poput AMS-a, ÖGK-a i PVA-e. Cilj je ubrzati otkrivanje i sprečavanje zloporaba, a najavljene mjere trebale bi postati dio policijskih prioriteta za 2026. godinu. Podaci za 2025. godinu pokazuju zabrinjavajući trend rasta. Ukupna otkrivena šteta iznosila je 22,8 milijuna eura, što je povećanje od 24,6 posto, dok je broj prijava porastao s 4.865 na 6.062. Nadležne službe ističu kako je dio tog rasta rezultat učinkovitijeg rada istražitelja i bolje međuinstitucionalne suradnje.

Iako u Beču živi oko 22 posto ukupnog stanovništva Austrije, čak 43 posto svih prijava dolazi upravo iz glavnog grada. Od ukupno 6191 osumnjičenog, 74,5 posto čine strani državljani, dok je 25,5 posto austrijskih državljana. Nakon Austrijanaca, najviše osumnjičenih dolazi iz Ukrajine, Sirije, Srbije i Afganistana. Među istaknutijim slučajevima nalazi se državljanin Bosne i Hercegovine koji je gotovo dva desetljeća primao mirovinu za svoju preminulu suprugu koristeći krivotvorenu dokumentaciju. Zabilježeni su i primjeri osoba koje primaju najviši stupanj naknade za njegu, a pritom su zatečene kako se samostalno kreću, primjerice na aerodromu.

Od osnivanja posebne jedinice za borbu protiv socijalnih prijevara (SOLBE), ukupno je otkrivena šteta od čak 158 milijuna eura. Broj prijava u tom je razdoblju narastao s 472 u 2016. godini na više od 6000 u 2025., što ukazuje na razmjere problema, ali i na pojačan nadzor. Prema riječima čelnika kriminalističke policije Andreasa Holzera, cilj je dodatno unaprijediti sustav kako bi socijalna pomoć doista dolazila do onih kojima je najpotrebnija.