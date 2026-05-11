Susret kojeg će svijet pomno pratiti: Trump ide u Kinu, sastat će se s Xijem

Američki predsjednik Donald Trump ovaj tjedan putuje u Kinu na samit supersila gdje će razgovarati s kolegom Xijem Jinpingom, s nadom da rat u Iranu neće pokvariti ozračje u Pekingu. Republikanca na sastanku visokih uloga očekuje raskošan doček. Trump je posjet kineskoj prijestolnici odgodio u ožujku zbog sukoba na Bliskom istoku, no taj rat će i dalje bacati veliku sjenu na njegov prvi posjet Kini od 2017. godine. Očekuje se da će tijekom posjeta Washington i Peking razgovarati o ublažavanju napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava, prvenstveno oko trgovine i Tajvana.

Trump je najavio da će s Xijem razgovarati o Iranu, dodajući da je kineski predsjednik bio „pun poštovanja” prema situaciji u toj bliskoistočnoj zemlji. Ipak, s obzirom na to da Trump očajnički traži dogovor za okončanje rata prije slijetanja u Peking, Kina bi mogla pokušati iskoristiti njegov oslabljeni položaj da izvuče ustupke u ključnim pitanjima, piše France Presse. „Stvarnost je takva da je Iran trenutačno ključan za SAD, a Kinezi to znaju”, rekao je Edgard Kagan iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

Svijet će pomno pratiti samit Trumpa i Xija, ali neizvjesnost oko trenutka u kojemu se susret održava i nedostatak pripreme znače da će rezultati vjerojatno biti ograničeni. Za američkog predsjednika opsjednutog idejom diplomacije velikih sila, glavni prioritet tijekom posjeta 14. i 15. svibnja bit će vizualni dojam – da se prikaže kao uvažen gost kojeg slavi kolega čelnik 'čvrste ruke'. Trump (79) je više puta isticao svoj „vrlo dobar odnos” sa 72-godišnjim Xijem (72), s kojim se susreo u Južnoj Koreji prošlog listopada, čak tvrdeći da će mu kineski čelnik uputiti „veliki, srdačni zagrljaj” zbog Irana.

Trump se također nada da će se sa samita vratiti s velikim poslovnim dogovorima dok se priprema za izbore krajem godine za Zastupnički dom i trećinu Senata na kojima se republikanci suočavaju s nezadovoljstvom zbog visokih cijena nafte uzrokovanih iranskim ratom. Iako službene pozivnice još nisu poslane, Trumpova vlada navodno planira pozvati izvršne direktore niza tvrtki, uključujući Apple, Exxon, NVIDIA-u i Boeing. Semafor je izvijestio da postoje s naznake velikog Boeingovog sporazuma s Kinom. Trump se također nada postizanju dogovora o umjetnoj inteligenciji, kritičnim mineralima i fentanilu. Republikanac se posebno nada produljenju krhkog jednogodišnjeg trgovinskog primirja dogovorenog u listopadu.

Kina je pokazala da je i dalje spremna suprotstavljati se Washingtonu, poručivši 2. svibnja da se neće pridržavati američkih sankcija protiv tvrtki koje su na meti zbog transakcija s iranskom naftom. „Čini se da primirje nije tako čvrsto kao što smo se nadali”, izjavio je za France Presse Sean Stein, predsjednik Poslovnog vijeća SAD-Kina. Komunistička Kina u međuvremenu traži stabilnost u svijetu kojim upravlja Trump i igra na vrijeme znajući da je nestabilni američki čelnik u svom drugom i posljednjem mandatu.

Peking će vjerojatno iskoristiti i Trumpov oslabljeni položaj u svoju korist gdje god može. "Zapravo postoji puno poluga koje bi Peking mogao iskoristiti", rekla je Patricia Kim, viša suradnica za vanjsku politiku u institutu Brookings u Washingtonu. „Trump traži pobjedu, zar ne? Mislim, nije imao puno pobjeda posljednjih tjedana s obzirom na rat u Iranu.“

Tajvan bi mogao biti jedno od područja gdje bi Xi mogao pokušati iznuditi ustupke, kažu analitičari - na primjer, u američkoj prodaji oružja samoupravnom otoku koji Peking smatra svojim. Poznato je da je Trump i prije odstupao od scenarija po toj osjetljivoj temi, a saveznici u regiji koji se boje odlučne Kine pomno će pratiti znakove kolebanja SAD-a. Istodobno će Peking vjerojatno udovoljavati Trumpovoj sklonosti prema pompi i laskanju, znajući da omalovažavani i ljutiti Trump uzrokuje probleme. Ali Kinezi će pokušati izbjeći bilo kakvo sudjelovanje u ratu protiv svog saveznika Irana, kao i Trumpov pritisak tijekom sastanka s Xijem. Pekinško ugošćavanje iranskog ministra vanjskih poslova ovog tjedna „znak je da shvaćaju da se to sprema“, rekao je Kagan iz CSIS-a.