Civilnim žrtvama rata 100 eura veća osnovica za naknade

Civilni stradalnici Domovinskog rata nakon desetljeća čekanja napokon su dočekali znatnije povećanje prava i naknada, a predstavnici udruga poručuju kako je riječ o važnom koraku prema priznanju njihove žrtve i vraćanju dostojanstva obiteljima koje su tijekom rata izgubile najmilije.

Čekali četvrt stoljeća

Vlada je nedavno donijela odluku o povećanju osnovice za određivanje osnovnih prava civilnih stradalnika na 540 eura, što je gotovo stotinu eura više nego dosad. Odluka je donesena sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, a novost je da osnovica više neće ovisiti o proračunskoj osnovici koja se nije mijenjala čak četvrt stoljeća. Dosadašnja osnovica iznosila je 441 euro i bila je na snazi još od 2001. godine. Sada će Vlada jednom godišnje određivati novi iznos osnovice, čime se otvara prostor za daljnje usklađivanje prava s rastom troškova života.

Za provedbu ove odluke u državnom proračunu osigurano je 6,4 milijuna eura, a povećanje će obuhvatiti oko dvije tisuće civilnih stradalnika iz Domovinskog rata. Povećani su iznosi osobne i obiteljske invalidnine, novčanih naknada te druga prava koja proizlaze iz zakona. Predstavnici udruga ističu kako je posebno važno što se ovim izmjenama prvi put sustavno pristupilo položaju civilnih žrtava, koje su godinama bile na margini interesa javnosti i institucija. Naglašavaju da povećanje prava nema samo financijsko značenje, nego predstavlja i simbolično priznanje patnje obitelji koje su tijekom rata izgubile djecu, roditelje i druge članove obitelji.

Od nove osnovice izračunava se mjesečni iznos osobne invalidnine prve skupine u visini od 115 posto, a na temelju tog iznosa određuju se i invalidnine za ostale skupine civilnih invalida Domovinskog rata. Povećavaju se i ortopedski dodaci, posebni dodaci za njegu i pomoć druge osobe, obiteljske invalidnine te uvećane obiteljske invalidnine. Novčana naknada za civilne stradalnike sada iznosi 30 posto od utvrđene osnovice.

Izmjene zakona donose i nova prava, osobito važna za sve stariju populaciju civilnih stradalnika. Osigurano im je pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, bolničku i medicinsku rehabilitaciju jednom godišnje, kao i pravo na ortopedska i druga pomagala. Udruge civilnih stradalnika pozdravile su ove izmjene, ističući kako su obitelji poginulih i ranjenih godinama bile zanemarene. Đurđa Gmaz iz Siska, koja je u Domovinskom ratu izgubila kćer, dok su joj sin i nećak ranjeni, kaže kako je riječ o dugo očekivanom priznanju njihove patnje.

– Punih 25 godina dobivali smo samo obećanja. Sada je netko napokon prepoznao da nam je učinjena nepravda i ispravio je. To nam puno znači. Naša je bol strašna i nitko nam ne može vratiti djecu, ali i najmanji znak pažnje znači poštovanje prema njihovoj žrtvi – poručila je Gmaz.

Naglašava kako materijalna pomoć ne može ublažiti gubitak, ali može pokazati da država nije zaboravila civilne žrtve rata i njihove obitelji. Predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Julijana Rosandić istaknula je kako su civilni stradalnici desetljećima vodili tešku borbu za priznavanje svojih prava.

– Važno nam je da se konačno priznalo da naša žrtva vrijedi i da su civilni stradalnici uvaženi u državi. Država je napokon priznala da smo i mi branili domovinu. Izjednačavanje osnovice donosi konkretnu pomoć roditeljima i obiteljima, a to je nešto na što smo dugo čekali – rekla je Rosandić.

Dodala je kako su udruge godinama upozoravale da status civilnih žrtava mora biti dostojanstven te da gubitak djeteta, ruke ili noge ne smije biti manje vrijedan samo zato što je riječ o civilnim stradalnicima. – Ne diramo u mirovine i druga prava branitelja, ali ovo je ono za što smo se borili. Nakon dugo vremena zakon je donio konkretnu potporu obiteljima koje su desetljećima čekale svoja prava – naglasila je.

Konačno priznanje

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je kako će Vlada nastaviti jačati prava civilnih stradalnika i poboljšavati njihov položaj. Istaknuo je da Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi niz aktivnosti kako bi dodatno uskladilo prava roditelja i članova obitelji civilnih žrtava Domovinskog rata.

– Novom odlukom omogućuje se povećanje osobnih i obiteljskih invalidnina, novčanih naknada i drugih prava civilnih stradalnika. U tijeku su i dodatne izmjene zakona putem kojih smo uvrstili mjere i programe koje su predlagale udruge – rekao je Medved.

Dodao je kako država želi poslati jasnu poruku da je svjesna posljedica koje rat i danas ostavlja na obitelji civilnih žrtava, osobito roditelje poginule djece.

– Nitko tim obiteljima ne može ublažiti bol, ali im možemo iskazati poštovanje i pružiti potporu ondje gdje je to moguće. Zato smo zakonom osigurali niz mjera vezanih za zdravstvenu zaštitu, preventivne preglede i mogućnost korištenja veteranskih centara, kako bi obitelji znale da država stoji uz njih – poručio je ministar.