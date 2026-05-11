Miro Bulj: Sinj mora imati opću bolnicu!

U okviru simpozija "Krizna stanja u sestrinstvu – Sinj 2026." u Sinju je svečano otkrivena spomen-ploča u čast zdravstvenim djelatnicima iz Domovinskog rata. Spomen-ploča postavljena je na zgradi Doma zdravlja u Sinju, a posvećena je zdravstvenim djelatnicima s područja Sinja i Cetinske krajine koji su u ratnim godinama, unatoč svakodnevnom granatiranju i opasnostima, ostali uz svoj narod i nesebično pomagali braniteljima, ranjenicima i civilima. Na svečanosti su sudjelovali gradonačelnik Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta.

Obraćajući se okupljenima, Bulj je podsjetio na važnost Doma zdravlja u Sinju, koji je krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina bio jedan od najbolje organiziranih zdravstvenih sustava u ovom dijelu Hrvatske. – Ovdje se nisu pružale samo zdravstvene usluge. Ovdje se čuo dječji plač i rađao novi život, gotovo tisuću novorođenčadi godišnje. Ovo mjesto simbol je života i nade našega kraja – rekao je Bulj. Govoreći o ratnim godinama, istaknuo je kako su zdravstveni djelatnici pokazali iznimnu hrabrost i požrtvovnost.

– Medicinske sestre, tehničari i primalje spašavali su živote pod granatama, često riskirajući vlastiti život. Zato ova ploča mora ostati trajni podsjetnik na njihovu žrtvu i humanost – poručio je gradonačelnik. Naglasio je kako Sinj i Cetinska krajina zaslužuju opću bolnicu upravo zbog ljudi koji su u najtežim trenucima nosili teret zdravstvene skrbi.

– Nadam se danu kada će se u ovom objektu ponovno čuti dječji plač. Sinj mora imati opću bolnicu. To nije samo potreba, nego dug prema zdravstvenim djelatnicima i narodu Cetinske krajine koji je generacijama gradio ovaj kraj – rekao je Bulj. Simpozij "Krizna stanja u sestrinstvu – Sinj 2026." okupio je brojne stručnjake iz područja zdravstvene skrbi, a u predavanjima i raspravama naglasak je stavljen na izazove i ulogu medicinskog osoblja u kriznim situacijama, od ratnih okolnosti do suvremenih izazova u zdravstvu.