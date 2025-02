Inspekcija u pekarnicama otkrila alarmantne nepravilnosti: Evo što su sve pronašli

Podatci inspekcijskih nazdora pekarnica i trgovina koje prodaju pekarske proizvode su porazni. Naime, sanitarna, poljoprivredna i tržišna inspekcija Državnog inspektorata su u razdoblju od 20. siječnja do 7. veljače ove godine su provodile pojačane inspekcije u objektima koji obavljaju proizvodnju i/ili prodaju kruha te pekarskih proizvoda na području Hrvatske.

Prilikom 429 inspekcija utvrđeno je 238 nepravilnosti, prenosi RTL Danas. Sanitarna je obavila 143 inspekcijeu kojima je utvrđeno 112 nesukladnosti. U inspekcijskim nadzorima kontrolirani su propisani zahtjevi iz područja sigurnosti hrane uređeni Zakonom o hrani, Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima te Uredbom 852/2004 o higijeni hrane i Pravilnika o detaljnim pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava, Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Najčešće utvrđene nepravilnosti odnosile su se na:

na poslovima rukovanja s hranom u velikom broju objekata zatečeni su djelatnici koji nemaju položen obavezan tečaj zdravstvenog odgoja,

redovito se ne provode zdravstveni pregledi djelatnika u skladu s odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,

značajniji nedostaci utvrđeni su u pogledu higijenskih i sanitarno tehničkih uvjeta u objektu,

neprovođenje uspostavljenih sustava samokontrole na principima HACCP-a.

U 12 posto od ukupno nadziranih objekta utvrđeno da uopće nemaju uspostavljen sustav samokontrole (HASAP). Izdano je 236 novčanih kazni, 67 upravnih mjera, 11 optužnih ili prekršajnih naloga i 54 oportuniteta sukladno zakonskom propisu. Osim toga, nadzore je vršila i poljoprivredna inspekcija koja je u navedenom razdoblju obavila ukupno 145 inspekcijskih nadzora, a utvrđene su 73 nesukladnosti.

Najčešće utvrđene nesukladnosti odnosile su se na:

u popisu sastojaka nisu navedene količine sastojaka koji su navedeni u nazivu hrane (npr. burek sa sirom, nije naveden postotak sira),

informacije o hrani nisu u skladu s praksom poštenog informiranja (npr. u nazivu proizvoda je istaknut sir, a u proizvodnji se koristi sirni pripravak na bazi sira i biljnih ulja),

u popisu sastojaka tvari koje uzrokuju intolerancije nisu naglašeni uporabom vrste pisma koja se jasno razlikuje od vrste pisma kojim je pisan ostatak popisa sastojaka, pregledom proizvođačke specifikacije je utvrđeno da proizvod sadrži alergene koji nisu navedeni u popisu sastojaka,

u popisu sastojaka je navedeno biljno ulje, a nije naveden biljno porijeklo ulja,

sastojci u popisu sastojaka na deklaraciji proizvoda nisu navedeni padajućim redoslijedom i sl.

“U tijeku je uzorkovanje pekarskih proizvoda (kruh i peciva) s obzirom na to da udio soli u pečenom kruhu ili pecivu, koji je propisan Pravilnikom o žitaricama i proizvodima od žitarica”, kažu u Državnom inspektoratu. Za nepravilnosti su izdali 20 prekršajnih ili optužnih naloga, devet upravnih mjera i 35 oportuniteta sukladno zakonskom propisu.

Nadalje, po pitanju nadzora pekarnica, tržišna inspekcija je u navedenom razdoblju obavila ukupno 141 inspekcijski nadzor. Od toga 129 nadzora pekarnica koji obavljaju proizvodnju i prodaju pekarskih proizvoda i 12 nadzora pekarnica koji obavljaju isključivo prodaju gotovih pekarskih proizvoda. U 53 nspekcijska nadzora utvrđeno je da trgovac ne vodi isprave o stanju robe na način propisan odredbama članka 16. Zakona o trgovini, piše RTL Danas. Doneseno je 51 rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti trgovine do otklanjanja nepravilnosti a najkraće na rok od 30 dana, te su do sad, trgovci u 23 slučaja otkupili mjeru zabrane tako da su otkloni nepravilnosti i uplatili iznos od 3.981,68 eura u Državni proračun. Tržišna inspekcija je do sad podnijela i sedam optužnih prijedloga, te je izdala 37 prekršajnih naloga.

>> FOTOGALERIJA Zgrada u Splitu postala hit na mrežama. Primjećujete li nešto neobično na fasadi?