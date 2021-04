Sabor prihvatio informaciju o sažetku Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Danas se u Saboru u 12 sati glasovalo, između ostalog, o sažetku Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te o Konačnom prijedlogu Zakona o zaštiti novčarskih institucija.

Informacija o sažetku Nacionalnog plana oporavka i otpornosti prihvaćena je sa 76 glasova ''za'', jednim suzdržanim te 44 glasova ''protiv''.

Stanke su zatražili neki zastupnici, a prvi je riječ imao Peđa Grbin.

– Ovo glasovanje sporno je zbog činjenice što mi ne raspravljamo o tom sažetku, ali mi je sporan i sadržaj samog sažetka. Sabor je imao prilike vidjeti i raspraviti kompletan NPOO, ali nije. Jer su vladajući tako odlučili. Vidjeli smo kako se to odrazilo 2009. godine, a ni sada neće biti drukčije – rekao je Grbin.

– Ako sada to izglasujemo, oporavka neće biti – kazao je Mostov Zvonimir Troskot koji je također zatražio stanku. Prijedlog je Mosta da se 50 posto ulaže u gospodarstvo i industrije jer ćemo izgubiti na konkurentnosti od Danske i Švedske ako to ne napravimo. Bitno je i naglasiti da je ovo poziv ostalim strankama koje propagiraju slobodno tržište da ne glasuju ''za'' – kazao je.

– Hrvatska je izgubila 8,4 na BDP-u, gubimo utrku. Ova famozna stabilnost put je u stagnaciju – kazao je Stephen Nikola Bartulica (Domovinski pokret). Sigurno je teško Mariću koji govori da se svaka slobodna kuna ulaže u zdravstvo, a vidimo po ovom sažetku da se neće dalje ulagati.

Stanku je tražio i Tomislav Tomašević (Možemo!).

– Dobili smo 80-ak stranica teksta bez konkretnih strategija. Kao da smo u kvizu Kolo sreće, meni je to ponižavajuće da se tako pokazuje dokument – da vidimo naslovnicu, a ne cijeli dokument. Iz dokumenta se vidi ozelenjivanje industrije, no ne vidi se kako ćemo to razviti – istaknuo je.

Iz kluba HDZ-a Makro Pavić također je tražio stanku te kazao kako oporba kao da želi da bude po principu ''što gore – to bolje''. Kao da im je žao da je stigao novac, a u deset godina nam je na raspolaganju 24,4 milijarde eura, a NPOO ima četvrtinu – ističe Pavić koji je naveo potencijalne projekte koji će se moći financirati. Među ostalim, izdvojio je biorafineriju u Sisku, gradnju škola, domova za starije.

Za povredu Poslovnika javile su se Marija Selak Raspudić (Most) te Marijana Puljak (Pametno), a obje su dobile opomenu predsjedatelja Gordana Jandrokovića.

– Ovo je generacijska prilika, istaknuo je premijer Andrej Plenković kad je Saboru predstavljao sažetak NPOO-a.

– Nacionalni plan – dodao je – treba pomoći da što prije prebrodimo krizu, a da bi se raspoloživa sredstva koristila, nužna je provedba reformi koje su sastavni dio NPOO-a.

Sve države EU, pa tako i Hrvatska, obvezne su do kraja travnja poslati svoj nacionalni plan na usvajanje u Europsku komisiju.

Hrvatski sabor jednoglasno je izglasao izmjene Zakona o zaštiti novčarskih institucija kojima će se u sve vanjske bankomate u Hrvatskoj tijekom iduće tri godine morati uvesti elektrokemijska zaštita, a jednoglasno je izmijenjen i Zakon o dentalnoj medicini.

Glasovalo se i o Izvješću o korištenju EU fondova u 2019. i 2020. koje je također prihvaćeno sa 77 ''za'', 30 suzdržanih te 11 ''protiv'', dok je Izvješće o stanju u prostoru od 2013. do 2019. godine prihvaćeno sa 76 ''za'', 37 suzdržanih te pet ''protiv''.

Imenovano je i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, najvišeg stručnog tijela koje brine za razvoj i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti.

To su: Zdenko Franić (iz redova znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju), Tomislav Dobranić, Milan Oršanić, Alen Stojanović (redoviti profesori u trajnom zvanju), Sanja Gongeta, Đuro Njavro (profesori visokih škola), Mladen Pejković (područje gospodarstva) i Roberto Kutić (iz redova osoba iz poduzetništva).

U radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u sklopu Konferencije o budućnosti Europe imenovao je Garija Cappellija (HDZ) za člana i Domagoja Hajdukovića (SDP) za zamjenika člana.

Sabor je potvrdio stav svoga Odbora za Ustav da potpredsjednik Sabora Željko Reiner nije povrijedio Poslovnik kada je Daliji Orešković (Centar) izrekao stegovnu mjeru udaljenja s plenarne sjednice u dvostrukom trajanju.

Naime, za rasprave o imenovanju Nacionalnog vijeća za znanost i visoko obrazovanje, Orešković je proširila temu i na rektora Sveučilišta u Zagrebu Damira Borasa. Reiner ju je prvo opomenuo, a nakon što je nastavila na isti način izrekao joj je opomenu s oduzimanjem riječi, pa udaljenje sa sjednice te udaljenje sa sjednice u dvostrukom trajanju.

Nezadovoljna Orešković u petak je ponovila zamjerke na Reinerov način vođenja sjednica, spočitavajući mu dvostruke kriterije prema oporbenim zastupnicima.

– Kad sam se usprotivila njegovu „divljanju“, od oporbe su bila dva do tri zastupnika, no nije riječ samo o meni nego o svakome pojedinačno, o dignitetu Sabora – zaključila je.