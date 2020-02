Incident u Njemačkoj: Automobil naletio na karnevalsku povorku

Automobil se u ponedjeljak zabio u karnevalsku povorku u njemačkom gradu Volksmarsenu i nekoliko je ljudi ozlijeđeno, objavila je njemačka policija.

U naletu srebrnog mercedesa ozlijeđeno je više od deset osoba, javlja RT. Do incidenta je došlo oko 14:30 po lokalnom vremenu, a vozač je odmah uhićen. Svjedoci pišu na društvenim mrežama da su ozlijeđena uglavnom djeca.

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs