Incident na rovinjskoj tržnici: Potukli se vlasnici štandova, troje završilo u bolnici

Prošloga petka na rovinjskoj je tržinici došlo do incidenta vlasnika štandova u kojem su tri osobe hospitalizirane u pulskoj bolnici. Kako doznaje IstraIN, sve je krenulo kada je vlasnica krenula prigovarati ostalima da se ne drže tržišnog reda.

- Policija je zaprimila prijavu da je u petak, 20. kolovoza, oko 21.50 sati, na gradskoj tržnici u Rovinju došlo do sukoba nekoliko osoba. Tri osobe zatražile su liječničku pomoć. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja, oglasila se i policija.

Kako je ispričao jedan od ozlijeđenih, vlasnik OPG-a Enrico Cernecca, tu večer je dobio poziv s nepoznatog broja da mu je djelatnica teško ozlijeđena te da je dobila šakom u glavu.

- Došao sam tamo i rekao napadačima da neću s njima ništa razgovarati dok ne dođe policija. U tom trenutku tamo su se našla i dva djelatnika Crnog vjetra koji su spriječili daljnji sukob. Zatim sam išao do svoje djelatnice koja mi je rekla kako ima zatvoreno oko, a na drugo slabo vidi te da je prilikom udarca izgubila naočale. Ja sam ih išao potražiti, gledao sam dolje i u tom trenutku zet od vlasnika susjednog štanda me udario s kockastom bocom u potiljak glave i kada sam se okrenuo još jednom me bocom udario u čelo, ispričao je.

Foto: IstraIN

- Napadač je sjedio i držao glavu dole tako da je razmišljao što učiniti s obzirom na to da smo mi jedini domaći dolje i htio nas se riješiti i to je, po meni, bio pokušaj ubojstva. U to vrijeme moja djelatnica je opet bila napadnuta i krvi je bilo posvuda, nadodaje.

Kako govori, problem je u Komunalnom servisu koji dopušta nepridržavanje tržišnog reda.

- Komunalni servis dozvoljava da prodavači cijelo vrijeme budu u prostoru za kupce i da ih zaustavljaju. Ljudi su si dozvolili onoliko koliko su im oni dopustili. Za ovo djelo što se dogodilo, ja osobno optužujem Komunalni servis i direktora, kaže.

Rovinjski kupci pak govore kako je i prodavačica u više navrata radila istu stvar te da je koristila vrlo pogrdan riječnik kao i napadači. Jedna od svjedokinja tamo se našla u vrijeme sukoba te je kazala kako je bilo strašno.

- Bilo je zaista ružno za gledati, krvi je bilo posvuda. Nadam se da će se ozlijeđeni brzo oporaviti, kaže.

Oglasili su se i iz Komunalnog servisa te kazali kako će poduzeti sve potrebne radnje.

- Iskreno nam je jako žao da je do takvog događaja uopće došlo na gradskoj tržnici jer ne pamtimo kada se nešto ovako strašno ili slično uopće dogodilo na našoj gradskoj tržnici, odnosno takvih događaja na gradskoj tržnici nikad nije ni bilo, kazali su.

Troje ranjenih - djelatnica, njezin sin te vlasnik prevezeni su u Opću bolnicu Pula gdje su šivani. Sin i vlasnik pušteni su nakon šest sati, dok je Dragica ostala do popodneva jer je povraćala.

VIDEO Zadranka ogorčena: Čašu vode u slastičarnici naplatili šest kuna