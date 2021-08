Napao ženu, prijetio joj ubojstvom, pa napao i policajce koji su ga svladali kako bi ga priveli

Češki državljanin (28) sumnjiči se za prijetnju, oštećenje tuđe stvari, nanošenje ozljede i prisilu prema službenoj osobi. Kako je priopćila istarska policija, sumnjiči ga se da je 20. kolovoza u 21.40 u Ulici Slobode u Rapcu fizički napao 34-godišnju češku državljanku.

Razbio joj je mobitel i zaprijetio smrću.

Njegov napad na ženu su spriječili prolaznici koji su pozvali policiji, a 28-godišnjaka zadržali do dolaska policije. Budući da je muškarac nastavio vikati i nakon dolaska policajca, uhićen je uz uporabu sredstava prisile i smješten u službeno vozilo. No on se u vozilu s nogama odgurivao o vrata vozila, a jednog policajca je i udario. U događaju su lakše ozlijeđeni 28-godišnjak, 34-godišnjakinja i dvojica policajaca.