Ina danas dobiva novu Upravu, u nju ulazi i Marin Zovko

Mjesec dana nakon izbijanja afere s preprodajom plina u Ini, Nadzorni odbor kompanije danas će imenovati novu upravu kompanije, u koju će, prema prijedlogu koji je jučer utvrdila Vlada, ući i Marin Zovko, ekonomist s višegodišnjim iskustvom u upravljanju te član Uprave Plinacroa.

Zovko je, podsjetimo, u kombinaciju ušao umjesto Emanuela Kovačića, koji je prošlog tjedna odustao od kandidature samo nekoliko sati nakon što je predložen, a u Upravu Ine će zajedno s ranije predloženima Miroslavom Skalickim i Hrvojem Šimovićem. Nadzorni odbor prije toga će razriješiti dosadašnje članove Uprave, uključujući i hrvatski trojac koji je, za razliku od mađarskih članova, unatoč pozivu premijera Andreja Plenkovića odbio dati ostavke.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Plenković je i u ponedjeljak navečer ponavljao kako će Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić iz Ine otići bez ugovorenih izdašnih otpremnina, a iako je jasno kako će razriješeni članovi Uprave takvu odluku moći osporavati pred sudom, naši izvori uvjeravaju kako je zakonski moguće provesti smjenu bez davanja razrješnice jer je, kažu, pitanje može li se reći da je troje članova u Upravi odradilo posao za koji su bili zaduženi.

Dva segmenta odgovornosti

Nešto slično kazao je jučer i Branko Bačić, predsjednik Kluba HDZ-a, nakon koalicijskog sastanka na kojem je Plenković partnere izvijestio o imenovanjima. On je naglasio kako je Uprava Ine odgovorna za poslovanje kompanije, a da je drugi segment kaznena odgovornost za nanošenje štete Ini.

– Iako prema saznanjima pravosudni dio ne obuhvaća vrh upravnog dijela Ine, očekivali smo i tražili njihovu ostavku. Na razini Vlade, ministarstva i MOL-a trebat će se otvoriti rasprava o načinu upravljanja Inom i to je pred nama, kako se ovakve stvari ne bi događale – kazao je Bačić nakon koalicijskog sastanka.

Da su partneri zadovoljni što će se situacija s troje hrvatskih članova Uprave koji nisu sami htjeli otići s pozicija danas konačno riješiti potvrdio nam je neslužbeno i jedan od njenih članova. Poručio je nakon sastanka kako je svima dosta neugodna bila situacija u kojoj su Mađari poslušali hrvatskog premijera i maknuli se s funkcija dok su hrvatski članovi Uprave Ine to uporno odbijali. Isti izvor skeptičan je i po pitanju da će hrvatski članovi Uprave doista otići bez otpremnine te smatra da bi, što se tiče novih članova Uprave, pitanje otpremnina u startu trebalo otvoriti u pregovorima o promjeni upravljačkih prava s Mađarima kako se u budućnosti slične situacije ne bi ponavljale.

– Vlada mora razgovarati s partnerima iz Ine kako i na koji način omogućiti onome tko upravlja da zaštiti svoje interese, a u ovom slučaju to bi značilo da može smijeniti nekoga koga je sam imenovao uz mimalnu štetu – kaže naš izvor iz vladajuće koalicije.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Protekli je tjedan pod povećalo medija došlo i imenovanje u Upravu Hrvoja Šimovića, koji je bio u revizijskom odboru Ine, no naši sugovornici uvjeravaju kako mu to nikako ne može biti prepreka za imenovanje u Upravu kompanije. Ne treba, kažu, revizijski odbor miješati s poslovima unutarnje revizije jer je riječ o savjetodavnom tijelu Nadzornog odbora, koje nema ovlasti provjeravati pojedinačne poslove i račune, već je isključivo zaduženo za nadzor procesa eksterne revizije.

A to bi značilo da Šimović nije mogao nadzirati poslove s prodajom plina koji su predmet USKOK-ove istrage čak i da je to pokušao jer za to ni on ni bilo tko drugi iz Revizijskog odbora nisu bili nadležni.

Traži se vanjski revizor

Promjenom kompletne Uprave Ine, na čije čelo danas dolazi Peter Ratatics, glavni operativni direktor MOL-a, Vlada će nastojati zatvoriti priču o ovoj aferi bez postavljanja pitanje odgovornosti ministara i premijera. Istodobno, ministar gospodarstva Davor Filipović najavljuje dubinsku reviziju svega što se u kompaniji događalo proteklih nekoliko godina. Vanjski revizor još, doduše, nije angažiran, no naši izvori tvrde kako će se to dogoditi vrlo skoro.

Filipović najavljuje i promjenu modela upravljanja za koji su i Mađari konačno priznali da je loš, što je jasno i iz činjenice da su poslovi koji su sada predmet istrage ugovarani na četvrtoj razini upravljanja, koja o tome po sadašnjim internim pravilima nije bila dužna izvijestiti vrh Ine. Jasno je i kako će ugovaranje novog modela upravljanja, u kojemu hrvatska strana više neće biti u potpunosti isključena iz najvažnijih odluka, biti i preduvjet uspješnijega rada novih članova Uprave s hrvatske strane. Bez toga, komentiraju upućeni, stručnost i iskustvo teško mogu biti garancija za bilo što.