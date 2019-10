'Ime Ante u Hrvatskoj ima slične konotacije kao Adolf u Njemačkoj'

Dejan Kovač, Slavonac porijeklom iz Županje, doktor ekonomskih znanosti, zaposlen na prestižnom američkom sveučilištu Princeton i jedan od kandidata u utrci za predsjednika Republike Hrvatske, napisao je znanstveni tekst kojim je pokušao utvrditi mogu li se patriotizam i nacionalizam iščitati iz nečijeg imena. Ovaj uradak, koji Kovač potpisuje skupa s češkim kolegom Štepanom Jurajdom, u listopadu 2016. objavljen je u časopisu Centra za ekonomska istraživanja i poslijediplomski studij Ekonomskog fakulteta u Pragu, a proteklih dana proučio ga je novinar Novog lista.

Prema njegovim zapažanjima, dvojica znanstvenika istraživala su rodne listove hrvatskih državljana i imena branitelja iz Domovinskog rata te iz toga zaključili da je među potonjima bio natprosječan broj ljudi koji se zovu Ante, kao i ustaški poglavnik Pavelić. Učestalo davanje djeci imena Ante kao i drugih "nacionalističkih imena" snažan je indikator porasti nacionalizma, smatraju Kovač i Jurajda.

"Tijekom Drugog svjetskog rata, Hrvatskom je vladao ustaški pokret, a ustaška vlast uvela je rasne zakone po obrascu Trećeg Reicha. Osnovali su koncentracijske logore u Hrvatskoj, a pripadnici ustaškog pokreta ubili su stotine tisuća Srba, Židova i Roma. Taj je pokret osnovao i vodio diktator Ante Pavelić. Ime Ante ima slične konotacije u Hrvatskoj kao Adolf u Njemačkoj. Za razliku od imena Adolf u Njemačkoj, ime Ante, kao i imena ostalih vodećih generala i političara, nastavili su se koristiti u Hrvatskoj. Posebno su ponovno stekla popularnost krajem 20. stoljeća, s novim usponom hrvatskih nacionalističkih osjećaja", pišu Kovač i Jurajda, dodajući kako je ime Adolf u Njemačkoj pedesetih godina gotovo iščeznulo, dok je Ante, prema popisu stanovništva 2001., među deset najčešćih imena. Također, navode podatak da se u Domovinskom ratu borilo 8000 branitelja s imenom Ante te da je to ime natprosječno zastupljeno među poginulim braniteljima.

- To je radni papir, koji je doživio dosta promjena i mora još proći proces publikacije i reviziju međunarodnih recenzenata, a konačna verzija, vjerujem, bit će objavljena tijekom izborne kampanje. Postoji znanstvena teorija nekoliko nobelovaca koja imena veže uz određene kulturne, rasne i nacionalne identitete. Ako se u Americi zovete Jamal ili Lakisha imate manje šanse dobiti posao jer su ta imena vezana uz afroameričku manjinu i stereotip o lošim radnicima. Ali neki ljudi u Hrvatskoj bunili su se zbog rečenice da ime Ante ima u Hrvatskoj slične konotacije kao u Njemačkoj Adolf, pa smo je izbacili iz završne verzije rada jer analogije nema – kazao je za Novi list Dejan Kovač, kojeg smo pokušali kontaktirati za komentar, ali nije odgovarao na naše pozive.

No, vrlo rječit bio je sociolog prof. dr. Slaven Letica koji je na društvenim mrežama žestoko reagirao na znanstveni rad predsjedničkog kandidata.

- Svaki normalni i razumni čovjek dobro zna da su Ante i druga katolička imena koja Kovač i njegov češki kolega smatraju ustaškim i nacionalističkim dio kulturne i vjerske tradicije koja kod nas Hrvata traje duže od sedam ili osam stoljeća. To dvojcu bez znanstvenog kompasa, zaslijepljenim i opsjednutim sablašću ustaštva i hrvatskog nacionalizma nije bila prepreka da objave jedan od najapsurdnijih članaka u posljednjih tridesetak godina. Nije bio prepreka Darinku Kosoru i Dariju Hrebaku - koji su odavno upoznati sa sadržajem tog članka, ali i s činjenicom da je Kovač falsificirao mnoštvo podataka iz vlastitog znanstvenog životopisa – da ga zdušno podržavaju kao predsjedničkog kandidata. Najapsurdnije je o priči o Kovaču to što je ključna odrednica njegove političke retorike – transparentnost. Ne shvaća pritom da znanstvena kamuflaža, a ne znanstvena transparentnost, karakterizira njegove nastupe u hrvatskoj javnosti – navodi Letica, pa zaključuje kako su svih 8000 branitelja iz Domovinskog rata "do objave ove studije mislili da im roditelji dali ime po djedu, pradjedu, Antunu Branku Šimiću ili Antunu Padovanskom, ali su im Kovač i Jurajda otkrili su im veliku tajnu: ime su zapravo dobili po Anti Paveliću".

