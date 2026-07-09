Imate javni Instagram profil? Meta bi mogla koristiti vašu fotografiju za AI sadržaj

Meta se našla na meti kritika nakon predstavljanja novog alata umjetne inteligencije Muse Image, koji može generirati fotografije koristeći profilne slike drugih korisnika bez da ih o tome obavijesti. Stručnjaci za zaštitu privatnosti upozoravaju kako bi takva mogućnost mogla otvoriti prostor za zlouporabe i dodatno povećati problem AI-manipuliranih fotografija na društvenim mrežama.

Muse Image jedan je od brojnih alata za generiranje slika iz tekstualnih opisa, a trenutačno je dostupan korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama putem aplikacije Meta AI, internetskog preglednika, WhatsAppa i Instagram priča. Iz Mete poručuju kako korisnici mogu spriječiti korištenje svojih fotografija čak i ako imaju javni profil, no kritičari smatraju da takav sustav nije dovoljan.

Donald Campbell, direktor za zagovaranje u neprofitnoj organizaciji Foxglove, upozorio je da je riječ o izrazito rizičnom potezu. 'Već smo tijekom protekle godine svjedočili čitavom nizu štetnih posljedica koje su izazvale AI-izmijenjene slike stvarnih ljudi nastale bez njihova pristanka i dijeljene na društvenim mrežama', rekao je Campbell za BBC.

Dodao je kako ne vidi opravdanje za uvođenje ovakve mogućnosti. 'Teško je razumjeti zašto Mark Zuckerberg smatra da je omogućavanje još više ovakvih jezivih manipulacija fotografijama dobra ideja', poručio je. Nova značajka dolazi u trenutku kada se sve više regulatora i organizacija za zaštitu privatnosti bavi problemom AI-generiranog sadržaja. Britanski regulator Ofcom trenutačno istražuje platformu X zbog uloge Groka u stvaranju i dijeljenju AI-izmijenjenih fotografija stvarnih osoba bez njihova pristanka.

Kritike je uputila i organizacija Privacy International, koja smatra da Meta ponovno pokazuje kako osobne podatke korisnika promatra kao resurs za razvoj umjetne inteligencije. 'Ovo je najnoviji znak da AI kompanije slike i podatke ljudi vide kao sirovinu koju mogu iskorištavati', poručili su za BBC.

Negativne reakcije pojavile su se i među korisnicima društvenih mreža. 'Uključivanje stvarnih korisnika u AI-generirane fotografije bez njihovog izričitog pristanka prava je tempirana bomba za privatnost', napisao je jedan korisnik na platformi X. Iz Mete ističu da postoji zasebna postavka kojom korisnici mogu zabraniti korištenje svog sadržaja za AI značajke, neovisno o postavkama privatnosti računa.

Meta navodi da korisnici mogu isključiti ovu mogućnost u Instagramovim postavkama, u izborniku "Dijeljenje i ponovna upotreba", gdje je potrebno deaktivirati opciju koja dopušta korištenje njihovog sadržaja u Metinim AI značajkama. Ta je postavka dostupna korisnicima s javnim profilima. Meta ističe da Muse Image koristi naprednu umjetnu inteligenciju za razumijevanje složenih tekstualnih uputa i spajanje više fotografija u nove slike. Korisnicima su dostupni i unaprijed pripremljeni predlošci te mogućnost uređivanja fotografija.

Osnovna verzija alata besplatna je za svakodnevnu upotrebu, dok će naprednije mogućnosti biti dio pretplatničkih paketa. Tvrtka je najavila da će Muse Image uskoro stići i na Facebook, Messenger te alate za oglašivače, a u pripremi je i verzija za generiranje videozapisa.