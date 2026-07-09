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REZOLUCIJA ZA HRVATE U BIH

Domovinski pokret i HDZ postigli dogovor: 'U Sabor će biti upućen zajednički prijedlog'

Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
09.07.2026.
u 20:49

U priopćenju Domovinski pokret navodi kako je proces usuglašavanja protekao u konstruktivnom ozračju, unatoč, kako tvrde, pokušajima pojedinaca i interesnih skupina da pregovore otežaju ili zaustave.

Domovinski pokret objavio je u četvrtak da je s HDZ-om postigao dogovor o zajedničkom prijedlogu Rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon višetjednih pregovora, dokument će biti upućen u saborsku proceduru kao zajednički prijedlog dviju stranaka.

U priopćenju Domovinski pokret navodi kako je proces usuglašavanja protekao u konstruktivnom ozračju, unatoč, kako tvrde, pokušajima pojedinaca i interesnih skupina da pregovore otežaju ili zaustave. Istodobno su kritizirali curenje informacija sa zatvorenih sastanaka, ocijenivši da takve situacije narušavaju povjerenje među koalicijskim partnerima i otežavaju funkcioniranje parlamentarne većine.

Iz stranke ističu kako je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić tijekom pregovora imao važnu ulogu u postizanju dogovora te odbacuju kritike koje su mu posljednjih tjedana upućivane u javnosti. Prema priopćenju, cilj rezolucije je dodatno ojačati politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, uz nastavak aktivnosti koje je Hrvatska proteklih godina provodila u odnosu na zaštitu njihovih prava i položaja.

Među prijedlozima koji su ranije cirkulirali po medijima, spominjalo se jačanje ustavne jednakopravnosti Hrvata kao jednog od triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini te izmjene izbornog zakonodavstva kojima bi se, prema zagovornicima prijedloga, omogućilo legitimno političko predstavljanje hrvatskog naroda u institucijama vlasti.

Rezolucija će posebno odjeknuti u susjedstvu, gdje se po uzoru na Željka Komšića, za kojeg Hrvati smatraju da nema legitimitet jer ga oni ne biraju i ne donosi odluke sukladne njihovim nacionalnim interesima, priprema još jedna kandidatura Slavena Kovačevića, kojeg favoriziraju Bošnjaci.

Domovinski pokret u priopćenju zaključuje da zajednički prijedlog rezolucije predstavlja novi korak u nastojanjima da se unaprijedi položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini te najavljuje da će dokument uskoro biti upućen Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje.
Ključne riječi
Herceg - Bosna Bosna i Hercegovina Hrvati Hrvati u Bosni i Hercegovini

Komentara 4

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TK
tkoznaa
21:24 09.07.2026.

Dogovarali se o Deklaraciji o položaju Hrvata u BiH? Da je dobre volje u koaliciji mogli bi izači u javnost da će u Ssbor biti poslana na usvajanje Deklaracije. Ovako nekoliko sastanaka tko zna tko je i što je htio a tko nije htio. Pa zar za Hrvate u Bosni i Hercegovini nemate isti stav! Kalkulacija na kolkulaciju. Gubite povjerenje kod Hrvata i unostie jezu za budućnost i opstanak Hrvata u BiH.

PR
prajdali100
21:34 09.07.2026.

I što će se dogoditi !? Promijeniti? Ništa.Opet će se na " sijelima" dogovoriti kako namagarčiti Hrvate.P.S. danas u parlamentu RS donijeli zakon kojim će se svako veličanje armije BiH,isticanje simbola,zastava,parola,pjesama...kažnjavati i sa 3 godine zatvora !!!

ZA
zagabria5
21:22 09.07.2026.

Trgovanje je bilo uspješno, zar je netko sumnjao. Magarci su tu jedino birači

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