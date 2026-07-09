Domovinski pokret i HDZ postigli dogovor: 'U Sabor će biti upućen zajednički prijedlog'

Domovinski pokret objavio je u četvrtak da je s HDZ-om postigao dogovor o zajedničkom prijedlogu Rezolucije Hrvatskog sabora o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon višetjednih pregovora, dokument će biti upućen u saborsku proceduru kao zajednički prijedlog dviju stranaka.

U priopćenju Domovinski pokret navodi kako je proces usuglašavanja protekao u konstruktivnom ozračju, unatoč, kako tvrde, pokušajima pojedinaca i interesnih skupina da pregovore otežaju ili zaustave. Istodobno su kritizirali curenje informacija sa zatvorenih sastanaka, ocijenivši da takve situacije narušavaju povjerenje među koalicijskim partnerima i otežavaju funkcioniranje parlamentarne većine.

Iz stranke ističu kako je predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić tijekom pregovora imao važnu ulogu u postizanju dogovora te odbacuju kritike koje su mu posljednjih tjedana upućivane u javnosti. Prema priopćenju, cilj rezolucije je dodatno ojačati politički položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, uz nastavak aktivnosti koje je Hrvatska proteklih godina provodila u odnosu na zaštitu njihovih prava i položaja.

Među prijedlozima koji su ranije cirkulirali po medijima, spominjalo se jačanje ustavne jednakopravnosti Hrvata kao jednog od triju konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini te izmjene izbornog zakonodavstva kojima bi se, prema zagovornicima prijedloga, omogućilo legitimno političko predstavljanje hrvatskog naroda u institucijama vlasti.

Rezolucija će posebno odjeknuti u susjedstvu, gdje se po uzoru na Željka Komšića, za kojeg Hrvati smatraju da nema legitimitet jer ga oni ne biraju i ne donosi odluke sukladne njihovim nacionalnim interesima, priprema još jedna kandidatura Slavena Kovačevića, kojeg favoriziraju Bošnjaci.

Domovinski pokret u priopćenju zaključuje da zajednički prijedlog rezolucije predstavlja novi korak u nastojanjima da se unaprijedi položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini te najavljuje da će dokument uskoro biti upućen Hrvatskom saboru na raspravu i usvajanje.