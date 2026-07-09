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TAJNA SILA IZA IRANSKOG REŽIMA

Iranska revolucionarna garda: Ključni štit režima ili država u državi

Autor
Hassan Haidar Diab
09.07.2026.
u 20:00

Svoju vojnu moć IRGC je pokazao i tijekom nedavnog 40-dnevnog sukoba između Irana s jedne strane te SAD-a i Izraela s druge strane

Iranska revolucionarna garda (IRGC) jedna je od najutjecajnijih, najmoćnijih i najzatvorenijih vojno-političkih institucija na Bliskom istoku. Ona nije samo vojna sila, nego i politički, sigurnosni te gospodarski stup Islamske Republike Iran. Nastala je nakon Islamske revolucije 1979. godine kako bi štitila novi poredak i revolucionarnu ideologiju, u trenutku kada novo vodstvo nije u potpunosti vjerovalo regularnoj vojsci naslijeđenoj iz vremena šaha. Zato je stvorena paralelna vojna struktura koja je trebala čuvati ne samo državne granice nego prije svega samu Islamsku Republiku, njezinu ideologiju i vlast vrhovnog vođe. Tijekom Iransko-iračkog rata od 1980. do 1988. godine Revolucionarna garda izrasla je iz revolucionarne milicije u ključnu borbenu silu. Taj rat oblikovao je njezine zapovjednike, način razmišljanja i strategiju koja i danas određuje iransku vojnu doktrinu. Umjesto utrke u klasičnom naoružanju sa Sjedinjenim Državama ili Izraelom, Iran je razvio model asimetričnog ratovanja koji se temelji na balističkim projektilima, bespilotnim letjelicama, podzemnim bazama, pomorskim gerilskim taktikama i mreži regionalnih saveznika sposobnih otvoriti više kriznih točaka istodobno.

Ključne riječi
Bliski istok vojska Revolucionarna garda Iran

Komentara 1

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BR
Broj
20:12 09.07.2026.

Trenutno Iranom ne upravlja vlada nego frakcije plemena i tkz lokalne milicije zapravo nezna se tko poteže konopac .

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