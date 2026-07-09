Obrat nakon likvidacije bombašice iz Monaka: Obavještajac povukao priznanje

Ukrajinski obavještajac Vladislav Reut, osumnjičen za ubojstvo Anastasije Berezovske, tijekom ročišta na Okružnom sudu Pečersk u Kijevu povukao je ranije priznanje te ustvrdio da nije ubio ukrajinsku državljanku za kojom su bile raspisane međunarodna tjeralica Interpola i potraga vlasti Monaka zbog povezanosti s eksplozijom u toj kneževini, javljaju iz UA Newsa.

Berezovska je pronađena mrtva s prostrjelnim ranama na glavi nekoliko dana nakon eksplozije koja se 29. lipnja dogodila u Monaku. U tom napadu ozlijeđen je ukrajinski poduzetnik Vadim Jermolajev, koji se nalazi pod ukrajinskim sankcijama, kao i jedna žena i dijete. Reut i bivši policajac Vitalij Žikovič uhićeni su zbog sumnje da su sudjelovali u njezinu ubojstvu. Tužiteljstvo je zatražilo da se Reutu odredi istražni zatvor u trajanju od 60 dana bez mogućnosti puštanja uz jamčevinu, ocijenivši da nijedna blaža mjera ne bi bila dovoljna.

Tužiteljstvo smatra da primjena bilo koje druge, blaže mjere koja ne uključuje oduzimanje slobode ne bi bila dovoljna da spriječi Reuta u počinjenju novih kaznenih djela, budući da je već pokazao nepoštivanje kaznenog zakona. 'Predlažem da se osumnjičenom Vladislavu Reutu odredi istražni zatvor u trajanju od 60 dana, bez prava na jamčevinu', rekao je tužitelj Dmytro Tkačuk.

Prema navodima istrage, Reut je 3. srpnja automobilom BMW X3 stigao u selo Bilohorodka, gdje se sastao sa Žikovičem. Zajedno su potom otišli na dogovoreno mjesto gdje im se pridružila Berezovska, nakon čega su se odvezli prema šumovitom području. Tužitelj tvrdi da je upravo ondje izvršeno ubojstvo. 'Tijekom vožnje, u blizini sela Juriv, Žikovič je pripremio oružje kojim je počinjeno ubojstvo, odnosno vatreno oružje. Po dolasku u šumovito područje Žikovič je odvukao pažnju žrtve, dok je Reut trebao izvršiti ubojstvo. Nakon toga Reut je iz vozila uzeo pištolj i ispalio najmanje dva hica u njezinu glavu', rekao je Tkačuk.

Dodao je kako je Reut nekoliko dana poslije sam došao policiji i priznao sudjelovanje u zločinu. 'Reut je 6. srpnja, u svojstvu svjedoka u drugom kaznenom postupku, opisao okolnosti svog poznanstva sa Žikovičem, kojeg je poznavao kao djelatnika Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) koji je smijenjen u travnju 2026. godine. Također je opisao njihovu suradnju i događaje koji su se odigrali 3. srpnja', dodao je tužitelj.

Na početku ročišta Reut je povukao svoje ranije priznanje te ustvrdio da nije ubio Berezovsku. Pred sudom je izjavio kako ga je Žikovič prisilio da preuzme odgovornost za ubojstvo. 'Uplašio sam se', rekao je Reut. Ispričao je da ga je Žikovič zamolio da pomogne sakriti Berezovsku nakon njezina povratka u Ukrajinu, navodno dok se ne riješi pitanje njezinih dokumenata. Tvrdi da je tijekom njihova susreta upravo Žikovič izvukao pištolj i ispalio četiri hica u žrtvu, nakon čega mu je zaprijetio da će, ako odbije preuzeti odgovornost, ubiti njega i njegove roditelje.

Reut je priznao da je tijekom rata ubijao ljude, ali je odbacio optužbe da je usmrtio Berezovsku. Sudu je poručio kako je spreman surađivati s istražiteljima i podvrgnuti se poligrafskom ispitivanju. Prema riječima tužitelja, nakon ubojstva osobne stvari žrtve i pištolj bačeni su u vodu, dok je tijekom pretrage automobila pronađen veći broj ukrajinskih i stranih registarskih pločica.

Istraga je, prema ukrajinskim medijima, do dvojice osumnjičenih došla analizom bankovnih i kriptovalutnih transakcija koje je primala Berezovska. Reut je potom istražiteljima pokazao mjesto na kojem je tijelo bilo zakopano. Tijekom pretrage Žikovičeve kuće istražitelji su pronašli podrumsku prostoriju za koju smatraju da nalikuje prostoriji za mučenje. Njegov odvjetnik odbacio je takve tvrdnje, navodeći da je riječ o skloništu koje je obitelj koristila tijekom ruskih zračnih napada. Sud je na kraju odlučio da će Reut i Žikovič ostati u istražnom zatvoru bez mogućnosti puštanja uz jamčevinu do početka suđenja.