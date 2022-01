Igor Jurić o nestanku Mateja: U cijeloj ovoj tužnoj priči nerazjašnjene su tri krucijalne stvari

Predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Igor Jurić, čovjek čija je 15-godišnja kći Tijana oteta, zlostavljana i ubijena u srpnju 2014. godine govorio je o slučaju nestanka Mateja Periša.

Mnogi smatraju kako su događanja u klubu "Gotik" u Beogradu zapostavljena, u prvom redu, navodni incident oko boce viskija u kojem je navodno sudjelovalo Matejevo društvo, odnosno kako je policijska istraga usmjerena samo na rijeku Savu, kao mjesto potencijalnog Matejevog nestanka.

- Ne mogu tvrditi, ali prema mojim saznanjima u "Gotiku" nije postojao nikakav sukob u kojemu bi sudjelovao Matej ili njegovo društvo. Bio je neki nesporazum sa bocom alkoholnog pića, ali to je ostalo na nesporazumu. Policija je saslušala osoblje "Gotika" i zaista vjerujem da "Gotik" nije razlog Matejevog nestanka - kazao je Igor Jurić za Slobodnu Dalmaciju.

Rijeka Sava je predmet potrage, iako ne postoji nikakva snimka ili dokaz koji bi ukazivao na to da je Matej ušao ili upao u rijeku, kazuje Jurić. U cijeloj ovoj tužnoj priči oko Mateja po Jurićevom mišljenju tri su ključne stvari.

- Nas prvenstveno zanima gdje je nastavak snimke sa gradskih kamera koje su zabilježile Matejevo kretanje. Njegovo trčanje, odnosno kretanje vidi se na snimkama do susreta sa taksistom, odnosno do zaustavljanja taksija. Nakon toga, nema više snimki, iako je taj dio grada pokriven nadzornim kamerama. Ako su u javnost puštene snimke do susreta sa taksijem, odnosno taksistom, zašto nisu puštene i one nakon toga? - pita se Igor Jurić.

Drugo pitanje koje je od krucijalne važnosti je pitanje Matejevog mobitela.

- Gdje je Matejev mobitel, u koliko sati je isključen, kada je uhvaćen posljednji poziv, odnosno kada je poslana ili primljena posljednja SMS ili MMS poruka? Na kojoj je lokaciji ugašen mobitel, odnosno gdje se gubi signal mobitela? Interesantno, u cijeloj ovoj priči i potrazi za Matejem nitko ne spominje mobitel, a jedino je njega Matej ponio iz "Gotika". Ukoliko je Matej upao ili skočio u Savu, a sa sobom je imao mobitel, taj se mobitel u kontaktu sa rijekom ugasio. Dakle, posljednji signal bi bio negdje na obali. Ovo nije teorija zavjere, ovo su pitanja na koje bi svatko normalan želio imati odgovor, kazuje Igor Jurić.

Isto tako kaže i da ga zanima snimka od prvog dana, na kojoj se vidi osoba koja pliva u Savi.

- Tko je snimio nepoznatu osobu kako pliva u Savi i zašto je ta snimka puštena u javnost? Ako je netko, a jeste, snimio tu snimku, znači da je vidio i osobu koja skače, pada ili biva gurnuta u rijeku. Zašto je puštena ta snimka, ako na njoj nije Matej? Je li to napravljeno zato da se istraga usmjeri u drugom smjeru? Mi tražimo odgovore na ova pitanja, a nitko ih do sada nije dao - kaže Jurić.

Kao otegotnu okolnost nestanka Mateja Periša, Jurić smatra izgubljeno vrijeme, od trenutka od kada je Matej nestao pa do početka potrage.

- Radi se o ukupno oko 15 i pol sati izgubljenog vremena. Matejevi prijatelji su prvo došli na policiju u 10 sati 31. prosinca. Tada su iz policije poslani da pretraže beogradske bolnice i u policiju se ponovno vračaju u 18 sati. Jako puno vremena je tu izgubljeno. Mi smo nestanak naše Tijane prijavili nakon 10 minuta i opet smo bili u velikom zaostatku, mišljenja je Jurić.

Igor Jurić se susreo i sa Nenadom Perišem, ocem nestalog Mateja.

- Čovjek je ostavio na mene, ali ne samo na mene, već na cijelu Srbiju izuzetno jak, snažan dojam. On je jedna toliko jaka i stabilna osoba da to čovjeka koji s njime priča ostavlja u čudu. Njegova smirenost je fascinantna. Mi smo 13 dana tražili našu Tijanu i ja sam mislio da sam jak, smiren, stabilan, ali ovo, kao što je snaga i smirenost Nenada Periša, nikada nisam vidio. Ja ga molim da izdrži, a mogu reći da se zaista radi o jednoj izuzetnoj osobi - kaže Jurić.

