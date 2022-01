Objavljena snimka iz kluba gdje je Matej bio s prijateljima. Otac: Bit ću u Beogradu sve dok ne dobijem informaciju

Na društvenim mrežama počele su kružiti snimke nastale u beogradskom klubu "Gotik" u noći kada je Splićanin Matej Periš nestao. Kako piše Kurir na snimci koju su posjetitelji kluba snimili mobitelom, vidi se da na bini pjeva Slobodan Veljković Cobi, koji je te večeri, u noći između 30. i 31. prosinca nastupao u "Gotiku" s kolegicom Elenom Kitić.

Potraga za Matejem Perišem (27) ušla je u deseti dan. Puno je nepoznanica o nestanku mladog Splićanina. Matej je, nestao u noći s četvrtka, 30. prosinca, na petak, 31. prosinca 2021. godine, u Beogradu. Nestanak je policiji prijavljen 31. prosinca. Matej je zadnji put viđen uz rijeku Savu oko kluba Gotik. U klubu je bio sa svojih šest prijatelja u noći s četvrtka na petak, a oni su u petak njegov nestanak prijavili policiji. Njegov otac Nenad Periš je u Beogradu

- Nažalost nemam nikakvu informaciju gdje je završio moj sin. Ovdje sam u Beogradu i biti ću sve dok ne dobijem informaciju. U stalnom sam kontaktu s beogradskom policijom, na raspolaganju sam da im kažem što od mene traže. Upravo sam na ulazu u crkvu idem da se pomolim za Mateja, on je za mene živ i tako će biti sve dok me ne razuvjere s dokazima. Moja je najveća želja da Mateja zagrlim i kažemo si jedan drugome da idemo dalje kroz život bez obzira što je do sada bilo – rekao je Nenad Periš za 24sata.

Video: Menadžerica kluba u kojem je bio Periš: 'Otkad je nestao, ne radimo. Njegov otac nam je došao u nedjelju'