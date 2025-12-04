UŽIVO Protudronski sustav, haubice, tenkovi: Hrvatska ide u veliku nabavu, evo što sve kupujemo

Na današnjoj sjednici Vlade na dnevnom redu su 22 točke. "Najprije da izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, o ćemu nas je izvijestio ministar Davor Božinović. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja", rekao je Plenković.

Među točkama dnevnog reda je i paket zakona o gradnji i prostornom uređenju koji su dosad naišli na brojna protivljenja. Među zadnjima se pobunio HAZU. U otvorenom pismu premijeru naveli su da Hrvatska njima "riskira dugoročan gubitak prostornog identiteta i kontrole nad vlastitim teritorijem". Vlada će predstaviti nacrt konačnog prijedloga zakona o prostornom uređenju, nacrt konačnog prijedloga zakona o gradnji te nacrt konačnog prijedloga zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. "Zakon je balansiran", rekao je Plenković na sjednici Vlade danas. Bačić kaže da se radi o reformskom paketu. "Ond oprinosi očuvanju prostora koji je uz naše sugrađane najvredniji resurs RH", kazao je i dodao da su zakon pisani s mjerom, pazilo se i na očuvanje prostora i gospodarski razvoj.

Ministar obrane Ivan Anušić predstavlja nabavu protudronske zaštite. Ovo su svi detalji nabave: Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine nabavom sustava za suprotstavljanje bespilotnim zrakoplovnim letjelicama (sustav za protudronsku borbu) b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za nabavu sustava za suprotstavljanje bespilotnim zrakoplovnim letjelicama (sustav za protudronsku borbu) 12 a) Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine nabavom sustava samohodnih haubica 155 mm CAESAR MK2 na kotačima s pratećim sredstvima i sustavima b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za nabavu sustava samohodnih haubica 155 mm CAESAR MK2 na kotačima s pratećim sredstvima i sustavima

13 a) Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine nabavom glavnog borbenog tenka Leopard 2A8, simulatora i logističke potpore s produženim jamstvom b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za nabavu glavnog borbenog tenka Leopard 2A8, simulatora i logističke potpore s produženim jamstvom