SJEDNICA VLADE

UŽIVO Protudronski sustav, haubice, tenkovi: Hrvatska ide u veliku nabavu, evo što sve kupujemo

Zagreb: Održana 128. sjednica Vlade
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
04.12.2025.
u 08:53

Čak 22 točke dnevnog reda su na današnjoj sjednici Vlade. Među njima su i nacrt konačnog prijedloga zakona o prostornom uređenju, ali i nabava novog naoružanja

Na današnjoj sjednici Vlade na dnevnom redu su 22 točke. "Najprije da izrazimo žaljenje zbog ranjavanja policajca u Splitu, o ćemu nas je izvijestio ministar Davor Božinović. Nadamo se da će se brzo oporaviti. Osuđujemo napad, a policija će utvrditi okolnosti slučaja", rekao je Plenković.

Među točkama dnevnog reda je i paket zakona o gradnji i prostornom uređenju koji su dosad naišli na brojna protivljenja. Među zadnjima se pobunio HAZU. U otvorenom pismu premijeru naveli su da Hrvatska njima "riskira dugoročan gubitak prostornog identiteta i kontrole nad vlastitim teritorijem". Vlada će predstaviti nacrt konačnog prijedloga zakona o prostornom uređenju, nacrt konačnog prijedloga zakona o gradnji te nacrt konačnog prijedloga zakona o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. "Zakon je balansiran", rekao je Plenković na sjednici Vlade danas. Bačić kaže da se radi o reformskom paketu. "Ond oprinosi očuvanju prostora koji je uz naše sugrađane najvredniji resurs RH", kazao je i dodao da su zakon pisani s mjerom, pazilo se i na očuvanje prostora i gospodarski razvoj. 

Ministar obrane Ivan Anušić predstavlja nabavu protudronske zaštite. Ovo su svi detalji nabave: Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine nabavom sustava za suprotstavljanje bespilotnim zrakoplovnim letjelicama (sustav za protudronsku borbu)  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za nabavu sustava za suprotstavljanje bespilotnim zrakoplovnim letjelicama (sustav za protudronsku borbu) 12 a) Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine nabavom sustava samohodnih haubica 155 mm CAESAR MK2 na kotačima s pratećim sredstvima i sustavima b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za nabavu sustava samohodnih haubica 155 mm CAESAR MK2 na kotačima s pratećim  sredstvima i sustavima  

13 a) Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine nabavom glavnog borbenog tenka Leopard 2A8, simulatora i logističke potpore s produženim jamstvom  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za nabavu glavnog borbenog tenka Leopard 2A8, simulatora i logističke potpore s produženim jamstvom                                                                        

  1. a)  Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine nabavom teških terenskih kamiona TATRA T-815-7 b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za nabavu teških terenskih kamiona TATRA T-815-7                                                                                                                                                 

Ključne riječi
Sjednica Vlade

KI
Kontra indoktriniran
09:04 04.12.2025.

Ima da ih rasturimo, s produženim jamstvom.

