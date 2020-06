Iako briljira iz francuskog, ostat će bez bodova pri upisu

Zbog neodržavanja natjecanja u znanju prvog stranog jezika što je odlučeno zbog pandemije, Morana i Branko Jančiković brinu kako će proći ovojesenskih upis u srednju školu.

- Naša kćer Jana osvojila je na ovogodišnjem županijskom natjecanju iz francuskog što joj je prvi strani jezik, prvo mjesto sa 79 od 80 bodova što je do sada najbolji rezultat na županijskim natjecanjima prema arhivi Agencije za odgoj i obrazovanje. Svi dosadašnji pobjednici županijskih natjecanja osvojili su jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima također prema arhivi AZOO i time direktan upis u željenu srednju školu, kažu Jančikovići smatrajući kako bi prema do sada ostvarenim rezultatima njihova kćer najvjerojatnije također ostvarila izravan upis. Matematika je jasna - maksimalan broj bodova temeljem ocjena u osnovnoj školi je 80, na prijemnom ispitu moguće je ostvariti četiri boda i na razgovoru jedan bod.

- Smatramo da bi se ostvareni rezultati na županijskom natjecanju mogli koristiti kao konačni za dodjelu bodova za upis u srednju školu, a državno natjecanje održati u kasnijem terminu. Na stranici AZOO stoji kako se, primjerice, koriste podaci sa ovogodišnjeg školskog natjecanja iz fizike za Poziv na pripreme i izbor učenika za europsku fizičku olimpijadu. Željeli bismo čuti i tumačenje Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, kažu Jančikovići.

Naime, govore, prema istom njihova je kćer već ostvarila jedan bod samim pozivom na državnu razinu natjecanja. Taj bi bod, kao što se vidi iz prošlogodišnjih rezultata mogao biti presudan, a svi bi natjecatelji iz stranih jezika bez dodatnog boda i izravnog upisa bili u nepovoljnom položaju jer imaju samo jednu priliku tijekom osnovnog školovanja. O situaciji s kojom su se susreli ne samo Jančikovići raspitali smo se u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te Agenciji za odgoj i obrazovanje.

- Navedeno nije u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, a svakako moramo uzeti u obzir i činjenicu da zbog krize s koronavirusom sva županijska natjecanja nisu niti održana. Nažalost, kriza uzrokovana koronavirusom, u Hrvatskoj kao i ostalim zemljama diljem svijeta, onemogućili su održavanje svih planiranih natjecanja na što nismo mogli utjecati, kažu u ministarstvu dodajući kako ne raspolažemo podatkom za koliki su broj učenika dodatni bodovi prikupljeni na temelju rezultata na natjecanjima utjecali na upis u željenu školu, odnosno kod kojeg je broja učenika to bilo presudno.

Iz Agencije za odgoj i obrazovanje navode kako se inače organizira 34 natjecanja i smotre, no do 13. ožujka i zatvaranja škola provedeno je 13 natjecanja na županijskoj razini i smotra LiDraNo u 12 županija. Nije održano 17 natjecanja i smotri na županijskoj razni što je uvjet za održavanje državnih natjecanja i stjecanje bodova. Nezadovoljstvo roditelja koji se javljaju medijima sa sličnom situacijom veće je zbog nečega što smatraju dvostrukim kriterijem, a to je snižavanje kriterija za pad razreda, dok su učenicima koji su uložili dodatni napor za uspjeh natjecanja pravila ostala ista, a moguće je prilagoditi ih.