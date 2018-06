Iako bez zakona: Kreće dualno obrazovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predvođeno ministricom Blaženkom Divjak, uz eksperimentalnu provedbu Škole za život koja kreće na jesen, jučer je najavilo i eksperimentalni program dualnog obrazovanja za učenike strukovnih škola.

Riječ je o modelu obrazovanja u kojem bi srednjoškolac polovicu vremena proveo u školi, polovicu kod poslodavca učeći praktičnost onoga za što se školuje. Kako kažu u Ministarstvu, za eksperimentalnu provedbu, strukovne škole mogu se prijaviti od sljedeće školske godine. I dok je Večernji još lani upozoravao na nužnost temeljite pripreme dualnog modela, a pomoć je u implementaciji takve vrste obrazovanja Hrvatskoj spremna osigurati i Austrijska gospodarska komora kao i austrijski i njemački poslodavci koji posluju u Hrvatskoj, Ministarstvo sada čini prvi korak.

Ali baš kao i u Školi za život, taj prvi potez polovičan je, više reklamni, a cjelokupan model postavljen bez detaljne razrade sustava. Naime, dualni oblik obrazovanja, onaj koji mora biti prilagođen potrebama tržišta rada pripremljen je, kako najavljuje Ministarstvo, samo za obrazovanje budućih prodavača. I dok je sadržaj kurikula kao dokumenta po kojem bi učenici budući prodavači trebali učiti, dobro sastavljen, složit će se tako poslodavci, svi ostali zakonski okviri koji moraju pratiti dualni model obrazovanja nisu postavljeni.

– Započinjemo s prodavačima jer za njih imamo sve spremno – poručio je Vlado Prskalo, pomoćnik ministrice za strukovno obrazovanje. Naime, dualni model u drugim zemljama znači da učenici za rad kod poslodavaca moraju biti plaćeni. To bi se trebalo regulirati posebnim zakonom, no to kod nas baš nitko od odgovornih ne spominje. Dualni model znači i da, radeći kod poslodavca, učenik mora imati mentora, no kako se bira mentor, koje su njegove kompetencije, tko sve može imati tu ulogu, postoji li registar mentora – to su pitanja bez odgovora. Ne zna ih ni pomoćnik Vlado Prskalo. Kaže tek – to će se urediti. Dodaje da će se početi pripremati i kurikuli za druga zanimanja – a u dualnom obrazovanju u svim drugim državama koje ga primjenjuju poslodavci, ne država, sami definiraju potrebe tržišta rada, tako i upisne kvote.

Uostalom oni pripreme pa tek onda najave.