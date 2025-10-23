Naši Portali
SUMMIT EUROPSKOG VIJEĆA

I Hrvatska bi mogla biti jamac za avans ruske ratne odštete Ukrajini

Autor
Tomislav Krasnec
23.10.2025.
u 19:09

Ideja koju su šefovi država ili vlada 27 država članica Unije danas pokušavali politički blagosloviti nikad nije isprobana ni izvedena, a u osnovi se radi o ideji da se ruski novac, koji stoji zamrznut na računima u europskim bankama i financijskim ustanovama, iskoristi za zajam Ukrajini

Ovisno o ishodu današnjeg summita Europskog vijeća u Bruxellesu, koji je još trajao u trenucima pisanja ovog teksta, i Hrvatska bi, kao i sve druge države članice, zapravo mogla biti jamac za avansnu rusku isplatu ratne odštete Ukrajini. Ako ta rečenica zvuči nejasno, onda je to zato što i jest: ideja koju su šefovi država ili vlada 27 država članica Unije danas pokušavali politički blagosloviti nikad nije isprobana ni izvedena, a u osnovi se radi o ideji da se ruski novac, koji stoji zamrznut na računima u europskim bankama i financijskim ustanovama, iskoristi za zajam Ukrajini u visini oko 140 milijardi eura, na način da Ukrajina vrati taj zajam jednom kad (i ako) joj Rusija isplati ratnu odštetu.

Europsko vijeće Hrvatska Rusija ratna odšteta Ukrajina

Samodesno
Samodesno
19:21 23.10.2025.

Zanimljivo, AP ne pada ni na kraj pameti da traži ratnu odštetu za svoju zemlju?!

TR
trpimir2022
19:20 23.10.2025.

Može, neka Plenković bude jamac svim svojim nekretninama, ali ne Hrvatska. Zar nas doista treba ekonomski sahraniti, baš on hrvatski premjer, užas, sramota, izdaja . . .

Avatar Matenate
Matenate
19:39 23.10.2025.

Jamac na kulturne centre, ili ti para obavještajne centre ss. Koje je rukopoložio osobno AP, nepoznato ZA TO zašto.

