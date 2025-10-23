I Hrvatska bi mogla biti jamac za avans ruske ratne odštete Ukrajini

Ovisno o ishodu današnjeg summita Europskog vijeća u Bruxellesu, koji je još trajao u trenucima pisanja ovog teksta, i Hrvatska bi, kao i sve druge države članice, zapravo mogla biti jamac za avansnu rusku isplatu ratne odštete Ukrajini. Ako ta rečenica zvuči nejasno, onda je to zato što i jest: ideja koju su šefovi država ili vlada 27 država članica Unije danas pokušavali politički blagosloviti nikad nije isprobana ni izvedena, a u osnovi se radi o ideji da se ruski novac, koji stoji zamrznut na računima u europskim bankama i financijskim ustanovama, iskoristi za zajam Ukrajini u visini oko 140 milijardi eura, na način da Ukrajina vrati taj zajam jednom kad (i ako) joj Rusija isplati ratnu odštetu.