I Europska unija ulazi u geopolitički sraz s Kinom i SAD-om: ima plan za rijetke metale

I Europska unija ima plan za rijetke metale! Potpredsjednik Europske komisije za industriju Stephane Sejourne predstavit će sljedeći tjedan ambiciozan plan ResourceEU, kojim Europska unija planira osigurati opskrbu europske industrije rijetkim mineralima i tako smanjiti sadašnju ovisnost o uvozu rijetkih metala iz Kine, koja je svoj monopol na tom strateškom području počela otvoreno koristiti kao sredstvo pritiska i iznude. Kina kontrolira oko 60 posto svjetskog tržišta i skoro cjelokupnu svjetsku preradu rijetkih zemnih minerala, a riječ je o skupini od 17 elemenata koji su ključni za zelenu i digitalnu tranziciju, kao i obrambenu industriju. Nakon što je Peking, pozivajući se na nacionalnu sigurnost, uveo niz vrlo restriktivnih izvoznih kontrola na te metale i magnete koristeći svoj monopol kao pregovarački adut u trgovinskom ratu s Washingtonom, američki predsjednik Donald Trump morao je popustiti i smanjiti dio carina na kineski uvoz, dok je Kina zauzvrat ublažila ili suspendirala svoja ograničenja na izvoz rijetkih metala u SAD. Radilo se o taktičkom predahu u trgovinskom ratu između Sjedinjenih Država i Kine, koji Washington pokušava iskoristiti za širenje alternativnih lanaca opskrbe.