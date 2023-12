I do 160 eura pomoći: Vlada službeno objavila detalje pomoći za umirovljenike

Na današnjoj sjednici Vlade donesen je niz odluka o pomoći, među njima i o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života. Premijer je danima najavljivao mjeru, a na Vladi je i službeno o njoj govorio. Na temelju nje će oko 830.000 umirovljenika s mirovinama do 840 eura dobiti, ovisno o visini mirovine, od 50 do 160 eura.

Tako će 160 eura pomoći dobiti oni s mirovinom do 300 eura, 120 eura dobit će oni s mirovinom između 300 i 435 eura, 80 eura dobivaju oni s mirovinom od 435 do 570 eura, a oni s mirovinom od 570 do 700 eura dobit će 60 eura te 50 eura oni kojima je mirovina između 700 i 840 eura.

Temeljem preraspodjele u državnom proračunu Sisačko-moslavačkoj županiji Vlada je odobrila 7 milijuna eura za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, sukladno zamolbi Županije. Odobreno je i da se na teret proračunske zalihe ukupno isplati 4,7 milijuna eura za sanaciju šteta - u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji na stambenim objektima nužnima za život, koje su nastale uslijed jakog olujnog nevremena od 19. i 21. srpnja, u Općini Jasenovac na objektima javne i društvene infrastrukture, koje su nastale uslijed poplava u svibnju, te Općini Gračac na prometnoj infrastrukturi, nastale uslijed poplave 14. svibnja.

Donesena je i odluka o dodjeli pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u ovoj te dijelom u prošloj godini u ukupnom iznosu od 2 milijuna eura, a odnosi se na ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda (olujni i orkanski vjetar, poplava, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom i klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta) na području 14 županija. Gradu Glini bit će doznačena pomoć od 100.000 eura za financiranje troškova vezanih za opskrbu stanovništva pogođenog potresom pitkom vodom.

Bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država će za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala biti ukupno uplaćeno 57 milijuna eura, a kao namjensku pomoć za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima su osnivači županije bit će ukupno uplaćeno 22 milijuna eura.

Radi učinkovitog čuvanja granice obnova cesta u Karlovačkoj županiji

Vlada je donijela i odluku o osiguranju novca za sanaciju javnih i nerazvrstanih cesta na području Karlovačke županije. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je važnost njihove obnove budući da je riječ o cestama koje se nalaze u ruralnim područjima uz granicu s BiH i na ruti su kojom se kreću ilegalni migranti, a imaju loše tehničke karakteristike te nedovoljne sigurnosne značajke.

"Karlovačka županija je najkritičnije područje aktualne migrantske krize u Hrvatskoj, gdje se ujedno uređuje i registracijski centar u Dugom Dolu. A radi uspostave učinkovitog čuvanja državne granice prema BiH, ujedno i vanjske granice EU, kao i kontrole prostora kojim se ilegalni migranti kreću, od presudne je važnosti uređenje odnosno sanacija postojećih prometnica", rekao je Butković.

Odlukom je obuhvaćeno ukupno nešto više od 71 kilometar javnih i nerazvrstanih cesta, a ukupna vrijednost nabave projektiranja i radova koji će biti provedeni iznosi oko 18,2 milijuna eura s PDV-om.

Osobna iskaznica

U hitnu saborsku proceduru Vlada je u četvrtak uputila izmjene Zakona o osobnoj iskaznici kako bi se ubuduće zahtjev za izdavanje osobne iskaznice mogao podnositi u bilo kojoj policijskoj upravi/postaji, neovisno o mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev.

MUP predlaže ovu izmjenu jer se dobrom pokazala odluka iz srpnja kojom se u iznimnim situacijama omogućavalo ukidanje mjesne nadležnosti za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica, a donesena zbog povećanog broja zahtjeva najvećim dijelom uvjetovanih razdobljem epidemije bolesti covid-19.

Nakon te odluke bio je povećan broj zahtjeva u pojedinim policijskim postajama koje su ranije imale manji broj stranaka jer su građani iskoristili mogućnost da na brži način ishode osobne iskaznice u takvim policijskim upravama ili postajama, a što je rasteretilo i policijske uprave s velikim brojem stranaka, objasnio je na sjednici potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.