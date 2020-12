I dalje visoke brojke zaraženih u Hrvatskoj. Od subote nova ograničenja u trgovinama

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 4520 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 23750.

7:52 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 618 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 535 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 83 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 1366 osoba, a ukupno je testirano 19381 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 265 uzoraka, od kojih je 95 pozitivnih. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

7:50 - Potpredsjednik Vlade ministar Davor Božinović najavio je u srijedu nova ograničenja za trgovine i trgovačke centre . Ograničenja će trajati do 10. siječnja.

Prema novoj odluci, od subote, 12. prosinca, će u trgovinama koje imaju do 10 četvornih metara neto površine prostora, moći boraviti samo po jedan kupac. Za one od 11 do 100 kvadrata najveći dopušteni broj kupaca bit će određen na način da se za svakog kupca mora osigurati najmanje 10 kvadrata prostora.

To se u trgovinama neto površine prodajnog prostora od 101 do 200 četvornih metara povećava na najmanje 12 kvadrata po kupcu, a za one od 201 do 2 tisuće kvadrata vrijedit će ograničenje od najmanje 16 kvadrata, dok će sve trgovine s više od 2 tisuće četvornih metara neto prodajne površine za svakog kupca morati osigurati najmanje 20 kvadrata prostora.

Za trgovačke centre, najveći dopušteni broj kupaca odredit će se na način da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 16 kvadrata prostora, a sve prodavaonice i trgovački centri bit će obvezni na ulazu jasno istaknuti obavijest o najvećem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u njima, te se strogo pridržavati ograničenja dopuštenog broja.

Nadalje, sve prodavaonice i trgovački centri obavezni su za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca, kao što su sniženja, popusti, predblagdanske nabave i slično, poduzeti dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog, te kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera, istaknuo je ministar Božinović.

7:20 - Brzo antigensko testiranje na covid-19 za građane će u Splitu početi danas, potvrdila je u srijedu ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin. Riječ je o novoj usluzi u Splitu kojom će se samo 15-ak minuta nakon obavljenog testa znati je li pacijent pozitivan. Tako će se smanjiti i gužve koje se pojavljuju pri testiranju.

Po njenim riječima, liječnik opće medicine, odnosno obiteljski liječnik će postaviti indikaciju za brzo antigensko testiranje tako da osobe koje dolaze na testiranje moraju imati simptome bolesti tri do pet dana. "Jedino na taj način možemo reći da će test biti valjan, a valjan je samo onaj koji je 'pozitivan' a onaj koji je 'negativan' ne smatra se valjanim, te je zbog toga vrlo bitno da liječnik opće medicine procijeni tko će se testirat", rekla je pojasnivši da će "negativni" na brzom antigenskom biti upućivani na PCR testiranje.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije zasad je nabavio oko 4.000 testova za brzo antigensko testiranje.