Mnogi ne dvoje, neki još čekaju detalje: Cijepila bi se bar polovica liječnika

Zavodi za javno zdravstvo jučer su odaslali bolnicama dopis kojim traže od njih da do petka dostave popis zaposlenih koji će se cijepiti protiv COVID-19, kako bi se točno znale količine doza koje će se distribuirati po pojedinim županijama, odnosno ustanovama. Do 29. prosinca Europska agencija za lijekove (EMA) odlučit će o odobrenju za prvo cjepivo, ono proizvedeno u suradnji Pfizer/BioNTech, a kako se očekuje da će to cjepivo biti i odobreno, distribucija će krenuti odmah, kako je to slučaj i u Velikoj Britaniji koja je već počela cijepiti.

Po klinikama i zavodima počeli su se upisivati zaposleni koji se namjeravaju cijepiti, a neke su bolnice prethodno napravile interne ankete.

U KBC-u Rijeka su u anketu uključili zdravstveno osoblje i dio nezdravstvenog koje dolaze u kontakt s pacijentima, a to su njegovateljice i spremačice na COVID-odjelima.

– U toj kategoriji je više od tisuću zaposlenih i na prvu ih je oko 50 posto reklo da će se cijepiti. Mnogi su nam u anketi upućivali pitanja o cjepivu, no ti detalji nisu zasad poznati, a HZJZ priprema dokumentaciju o detaljima gdje će biti svi detalji – kaže nam prof. Alen Ružić, ravnatelj riječkog KBC-a.

U KBC-u Sestre milosrdnice te rezultate očekuju do ponedjeljka.

– Očekujem da će se više od pola ljudi izjasniti za cijepljenje. I sam bih se odmah cijepio, da me nije sram da nekom možda oduzimam cjepivo. S obzirom na to da sam prebolio COVID prije šest mjeseci, pitat ću epidemiologe jesam li kandidat – kaže nam prof. Mario Zovak, ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice.

Mnogi pitaju “kad će, kad će”

U varaždinskoj bolnici velik je broj djelatnika, više od 300 njih, prebolio COVID-19 ili su trenutačno zaraženi pa se oni u prvom navratu cijepljenja vjerojatno neće cijepiti, objašnjava dr. Nenad Kudelić, ravnatelj OB-a Varaždin. Stoga računaju s minimalno 70-postotnim odazivom i rezervirali su tisuću doza cjepiva protiv korone.

– Nemamo brojke, ali većina se hoće cijepiti. Ja znam da ću se cijepiti, bez dvojbe. Samo me strah da me ne čipiraju i da će Bill Gates znati sve što radim – ironizira dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb.

U Općoj bolnici Pula se na anketu o cijepljenju svega 34% zdravstvenih radnika izjasnilo da će se cijepiti. Na prvu iznenađujuće, ali ne i za njihovu ravnateljicu.

– Istrijani su vam vrlo skeptični i oprezni, ne hvataju se na prvu, već promišljaju, provjeravaju, ali kad krenu, nema povratka. Tako i u ovom slučaju, oprezni su zbog kratkoće vremena proizašle iz informacije da je cjepivo spremno i da cijepljenje počinje za 15 dana, ali kad europska regulatorna agencija cjepivo odobri, ono dobije i službenu dozvolu i cijepljenje njime bude službena preporuka, nemam nikakve dvojbe da će ovih 30 posto narasti na dobrih 60 posto. A kad vide nas zdravstvene radnike, tako će postupiti i građani – govori dr. Irena Hrstić, ravnateljica OB-a Pula, koja već sada zna da će se osobno cijepiti bez ikakvog krzmanja.

Ravnateljica pak šibenske opće bolnice dr. Sanja Jakelić kaže da tamo svi propituju “kad će, kad će” pa nije ni pomislila da bi odaziv mogao biti slab, štoviše, prije da neće biti dosta cjepiva za sve.

– Stariji i osobe s komorbiditetima više su zainteresirani, a kod djelatnika je stotinjak preboljelo koronu – kaže dr. Jakelić.

Teško je predviđati, možda bude i više od 50 posto jer mnogi su zainteresirani, ali dok ne dobijem papir, ne mogu znati – kaže ravnatelj OB-a Zadar dr. Željko Čulina. Slično kažu i u čakovečkoj bolnici, jednoj od koronavirusom najpogođenijih hrvatskih županija: rezultate izjašnjavanja znat ćemo do petka.

– Svi liječnici s kojima se družim bez daljnjeg će se cijepiti. Bilo bi apsurdno kad se liječnici ne bi u velikom broju cijepili – odbacuje mogućnost niskog postotka prof. Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split.

Uskoro kampanja o cijepljenju

Predsjednica Liječničkog sindikata dr. Renata Čulinović Čaić kaže da nema nikakve dileme i da će se cijepiti. – Mislim da kolege ne čitaju sve dostupne informacije jer ne stignu u ovakvim uvjetima. Ako imaju zadršku, to ne znači i konačan stav – kaže ona.

Nacionalna kampanja za cijepljenje protiv koronavirusa SARS-CoV-2 trebala bi krenuti uskoro, sa svim tehničkim detaljima i informacijama o cjepivu. Dok zdravstveni autoriteti ne ponude sve jasne informacije odgovore, razumljiva je i zadrška, makar i principijelna, kod cjepiva koje je proizvedeno u neviđeno kratkom roku.

– Komora kontinuirano naglašava kako je cjepivo jedno od najpouzdanijih metoda u prevenciji i suzbijanju zaraznih bolesti. Kao supotpisnica Deklaracije o važnosti cijepljenja iz 2017., u vrijeme ulaganja značajnih napora na svim razinama u suzbijanju epidemije koronavirusa u RH, svjesni smo potrebe važnosti i isticanja provjerenih i stručno utemeljenih informacija o cijepljenju protiv COVID-19. HLK će pridonijeti zajedničkim naporima usmjerenim ka povećanju povjerenja boljim informiranjem te u konačnici zauzimanjem pozitivnog stava stručne i opće javnosti – rekao je dr. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore.

Ustanove socijalne skrbi prethodno su dobile od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike upitnik kojim bi se utvrdio interes korisnika i djelatnika za cijepljenjem. Pokazalo se da je u zagrebačkim domovima oko 75% korisnika ili njihovih skrbnika izrazilo spremnost na cijepljenje te oko 36% djelatnika.

– U domovima za starije koji su u nadležnosti Grada Zagreba interes za cijepljenje je iskazalo 493 djelatnika. Potrebno je istaknuti kako je riječ o preliminarnom ispitivanju zainteresiranosti. Vjerujemo da će se uz kvalitetno javno informiranje te s početkom procjepljivanja promijeniti i odnos prema cijepljenju. Mišljenja smo i kako u ovom trenutku ne raspolažemo s dovoljno informacija o cjepivu što je moglo rezultirati određenom dozom nesigurnosti u odlučivanju o cijepljenju – odgovara Romana Galić, zagrebačka pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.