Akrap: Europa mora preuzeti kontrolu nad svojom sudbinom

Drugog dana Minhenske sigurnosne konferencije, na kojoj sudjeluje više od tisuću predstavnika iz oko 120 zemalja, središnja tema bila je kriza transatlantskog partnerstva. Posebnu pažnju izazvao je govor američkog državnog tajnika Marca Rubija, koji je podsjetio na povijesno savezništvo između SAD-a i Europe te naglasio da pripadaju jedno drugome. Prof. dr. sc. Gordan Akrap, prorektor za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", komentirao je za HRT govor Rubija, ističući da je narativ i rječnik američkih poruka sada diplomatskiji, iako suštinska poruka ostaje nepromijenjena. "Europa treba početi sama odlučivati o svojoj sudbini, treba se organizirati i prestati biti objekt te postati uistinu subjekt međunarodnih odnosa - ne samo financijski nego i politički, gospodarski, vojno, obavještajno i sigurnosno. Europa treba voditi svoju politiku, stabilizirati se, ojačati i biti u stanju braniti svoje nacionalne i europske interese, ne samo unutar Europe nego i izvan nje", rekao je Akrap.

Posebno su snažan odjek izazvale riječi njemačkog kancelara Friedricha Merza o jačanju Bundeswehra, a Akrap je njegov govor ocijenio iznenađujuće čvrstim i državničkim nastupom. "Nadam se da je kancelar Merz prelomio i odlučio pokrenuti Njemačku da ponovno bude gravitacijsko središte Europe, oko kojeg će se usmjeriti budućnost njezine izgradnje – ne samo gospodarske nego i političke i sigurnosne. Europa se uistinu treba stabilizirati, ojačati i spremiti se", poručio je. Komentirajući mogućnost europskog nuklearnog odvraćanja nakon razgovora Merza i Emmanuela Macrona, Akrap je naglasio da nije nemoguće da neke europske države žele razvijati vlastiti nuklearni potencijal. Ipak, podsjetio je da Sjedinjene Države nikada nisu rekle da neće više biti nuklearni kišobran nad Europom: "Amerika se neće boriti za Europu, nego samo s Europom".

Govoreći o odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije, Akrap je primijetio da oni jačaju unatoč Brexitu: "Vidi se da rastu i da su dobri. Intenzivira se povezivanje Ujedinjenog Kraljevstva s EU-om u korist i jedne i druge strane, kroz koaliciju voljnih i druge aktivnosti. Jedina ozbiljna i fizička prijetnja Europi praktički je Rusija i ovakva ruska politika koja ne preza od nasilnih i hibridnih djelovanja". Ukrajina je i ove godine bila u središtu konferencije, a za deset dana navršit će se četiri godine od početka ruske invazije. Akrap je komentirao aktualnu situaciju na terenu: "Situacija na terenu relativno je stabilizirajuća za Ukrajince. Iako gube određene teritorije, to su minimalna napredovanja Rusa uz ogromne žrtve. Iz povijesti znamo što znači pojam Pirova pobjeda. Pitanje ruske agresije na Ukrajinu vrlo će vjerojatno još dugo dominirati javnim prostorom".