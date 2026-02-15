FOTO Veleposlanici u Rijeci plesali u humanitarne svrhe

U Rijeci je sinoć održan humanitarni gala party koji je okupio brojne uzvanike. Naime, već tradicionalno, prije Međunarodne karnevalske povorke, u Rijeci se održava Humanitarni karnevalski gala party na kojem ispod maski plešu veleposlanici, brojni VIP uzvanici, predstavnici gradova prijatelja grada Rijeke sudjelujući u humanitarnoj noti ove manifestacije. Tako je i ove godine, u posljednjim danima 43.Riječkog karnevala, humanitarni karnevalski gala party okupio uzvanike iz javnog i društvenog života, predstavnike diplomatskog zbora u Hrvatskoj te druge drage goste, ljubitelje karnevala i prijatelje dobre volje.

Tema ovogodišnjeg gala partyja vratila je sve okupljene u razdoblja Golden Twenties, s temom večeri Great Gatsby, a organizator gala partija tradicionalno je Grad Rijeka, uz potporu Rotary Cluba Rijeka – Sveti Vid i Turističke zajednice grada Rijeke. Posebno međunarodno obilježje ovogodišnjem izdanju dalo je sudjelovanje čak 10 veleposlanika i predstavnika veleposlanstava iz Austrije, Čilea, Finske, Indonezije, Japana, Rumunjske, Slovačke, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Osim diplomatskih uzvanika partyju su nazočili i uzvanici gradova prijatelja Rijeke – Tuzle (Bosna i Hercegovina), Este (Italija), Rostocka (Njemačka) te Karlsruhea (Njemačka) čime se dodatno naglašava međunarodna dimenzija događanja.

Humanitarni karnevalski gala party proizašao je iz nekadašnjeg, nadaleko poznatog karnevalskog bala, koji je prvi put održan 1998. godine kao formalna plesna manifestacija i svojevrsna uvertira u završni vikend Riječkoga karnevala, uključujući međunarodnu karnevalsku povorku. Od samih početaka bal se održavao u reprezentativnom prostoru Guvernerove palače, gdje je godinama bio simbol elegancije, društvenog okupljanja i karnevalskog glamura.

Tijekom desetljeća, iz plesne i zabavne manifestacije, bal se postupno profilirao u događaj s naglašenim humanitarnim karakterom. Od ranih godina, kada je prvenstveno bio društvena prilika za okupljanje građana i uglednika, razvijao se u događanje koje sustavno prikuplja sredstva za lokalne udruge, zdravstvene ustanove, sportske klubove i inicijative čiji je rad usmjeren na dobrobit onih kojima je to najpotrebnije. Zbog epidemioloških okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, 2022. godine događanje je po prvi put održano u izmijenjenom, ljetnom formatu, čime je napravljen važan iskorak iz dotadašnjeg koncepta. Od 2025. godine događanje se održava u prostoru Exportdrva, gdje je dodatno osnažen novi koncept tematskog gala partija koji svake godine donosi drugačiji program, vizualni identitet i atmosferu.

Kroz svoju povijest, Humanitarni karnevalski bal - odnosno gala party, kako se danas, suvremenije naziva omogućio je realizaciju brojnih vrijednih projekata: od nabave konja za terapijsko jahanje i sportske opreme za osobe s invaliditetom, preko medicinske opreme za dječje klinike, do specijaliziranih kombija za osobe s poteškoćama u kretanju, kao i potpore raznim socijalnim i humanitarnim programima. Ukupno je tijekom godina prikupljeno više od 230.000 eura, čime je Rijeka još jednom potvrdila svoju društvenu osjetljivost i solidarnost. Kroz sve ove godine, Humanitarni karnevalski gala party postao je sastavni dio Riječkog karnevala i nezaobilazan događaj u kulturnom i društvenom životu grada - događaj koji uspješno spaja tradiciju, glamur i snažan humanitarni angažman. Svaka ulaznica, svaka donacija i svaki uzvanik doprinosi konkretnoj pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, a ove godine prikupljena sredstva namijenjena su Udruzi SOS Rijeka, koja pruža pomoć i podršku žrtvama obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja.