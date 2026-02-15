Naši Portali
POKRENULA SE RASPRAVA

Poslodavce pitali šta su im 'red flegovi' na razgovoru za posao: 'Ne volim vidjeti sliku u CV-u nikako, briga me kako netko izgleda'

VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 10:35

U jednom od komentara korisnik pita: "Jel bi bio red flag ako je odgovor da mi se fakat fakat ne da svaki dan radit jedno te isto jedno te isto jedno te isto i da nakon pet mjeseci više to ne mogu organski podnijet".

Često mijenjanje poslova, problemi s kockom ili alkoholom, kada u motivacijskom pismu piše da su ga kolege sabotirali i kako ona uvijek želi najbolje za firmu, samo su neki od stotinjak komentara koliko oh je sakupila rasprava na Redditu o tome koji su "red flagovi" kod kandidata u CV-u i na razgovoru za posao".

"Zaposlim klinca od 19 godina na bauštelu i savjetujem ga da iza radnog vremena ne provodi vrijeme s ostalim radnicima zbog njegovog dobra, nije me htio slušati i danas ima prokockan kredit od 30.000 eura + pare posuđene od kamatara. Evo ako netko od vas ima građevinske radnike baš me zanima situacija", iskustvo je to koje je podijelio jedna od korisnika Reddita, a slična su iskustva podijelili i oni koji su se osvrnuli na njegov komentar. 

"Nisam poslodavac, ali radim često recruitment u svojoj firmi. Ne volim vidjeti sliku u CV-u nikako, briga me kako netko izgleda, kad mi lažu o obrazovanju. Imao sam više kandidata koji su lagali o obrazovanju. Mi ne tražimo bacc., dovoljna je srednja škola u većini slučajeva, tako da nema potrebe o tome lagati; kad napišu da znaju engleski C1 ili C2, dođu na razgovor i ne razgovaraju pravilno, koriste neodgovarajuće riječi, naglasak i izgovor je netočan. Napiši B1 ili B2, budi realan, ne volim preporučene ljude, većinom ljudi preporuče prijatelje, a često tražim nekoga tko ima iskustva, i onda očekuju da ću ih zaposliti", piše pak u drugom komentaru, a komentator dodaje i kako mu ne smeta mi mijenjanje poslova jer je tržište rada takvo da svi traže nešto bolje. 

Drugi, pak, kaže: "apsolutno se slažem da ljudi uvijek traže nešto bolje za sebe, ali kad vidim da je netko u godinu i pol dana promijenio 6-7 firmi, ne pada mi na pamet zvat takvog". 

U jednom od komentara korisnik pita: "Jel bi bio red flag ako je odgovor da mi se fakat fakat ne da svaki dan radit jedno te isto jedno te isto jedno te isto i da nakon pet mjeseci više to ne mogu organski podnijet". Može se to ljepše upakirati, odgovarali su mu, primjerice "tražiim nove izazove". 

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje
