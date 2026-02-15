Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HAK UPOZORAVA

Loši uvjeti na cestama: U Lici pada snijeg, na Jadranu je bura, ove dionice su zatvorene

Foto: HAK
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
15.02.2026.
u 07:43

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su i neke trajektne linije

Nepovoljni vremenski uvjeti otežavaju vožnju u većem dijelu zemlje. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a u Lici pada snijeg. HAK upozorava na moguće odrone te na povremene zastoje i vožnju u koloni na dionicama gdje su u tijeku radovi. U priobalju, pak, puše olujna bura pa su na pojedinim cestama na snazi zabrane i ograničenja prometa za određene skupine vozila. Zbog zimskih uvjeta dodatne zabrane vrijede i na nekim kopnenim prometnicama.

Na autocesti A1 zbog olujnog vjetra zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje za sve skupine vozila. Obilazak je moguć državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca.

Na A6 Rijeka–Zagreb, između čvorova Delnice i Kikovica, zbog jakih udara vjetra rizičnim skupinama vozila – motociklima, autobusima na kat, vozilima s kamp-prikolicama, hladnjačama i furgonima s metalnim sanducima – preporučuje se obilazak državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.

Na A7 Rupa–Rijeka, između čvorova Rijeka istok i Šmrika, zbog olujne bure zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle.  Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Prizna–Žigljen, Mišnjak–Stinica i Sumartin–Makarska. Ne prometuju ni brodske linije Zadar–Preko te Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik, kao ni katamaranske linije Pula–Zadar–Pula, Novalja–Rab–Rijeka te Šibenik–Žirje–Kaprije. Vozačima i putnicima savjetuje se da prije polaska provjere stanje u prometu i red plovidbe te prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Ključne riječi
stanje na cestama HAK

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!