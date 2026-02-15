Loši uvjeti na cestama: U Lici pada snijeg, na Jadranu je bura, ove dionice su zatvorene

Nepovoljni vremenski uvjeti otežavaju vožnju u većem dijelu zemlje. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a u Lici pada snijeg. HAK upozorava na moguće odrone te na povremene zastoje i vožnju u koloni na dionicama gdje su u tijeku radovi. U priobalju, pak, puše olujna bura pa su na pojedinim cestama na snazi zabrane i ograničenja prometa za određene skupine vozila. Zbog zimskih uvjeta dodatne zabrane vrijede i na nekim kopnenim prometnicama.

Na autocesti A1 zbog olujnog vjetra zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje za sve skupine vozila. Obilazak je moguć državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca.

Na A6 Rijeka–Zagreb, između čvorova Delnice i Kikovica, zbog jakih udara vjetra rizičnim skupinama vozila – motociklima, autobusima na kat, vozilima s kamp-prikolicama, hladnjačama i furgonima s metalnim sanducima – preporučuje se obilazak državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.

Na A7 Rupa–Rijeka, između čvorova Rijeka istok i Šmrika, zbog olujne bure zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Prizna–Žigljen, Mišnjak–Stinica i Sumartin–Makarska. Ne prometuju ni brodske linije Zadar–Preko te Vodice–Prvić Šepurine–Zlarin–Šibenik, kao ni katamaranske linije Pula–Zadar–Pula, Novalja–Rab–Rijeka te Šibenik–Žirje–Kaprije. Vozačima i putnicima savjetuje se da prije polaska provjere stanje u prometu i red plovidbe te prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.