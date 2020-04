HZJZ objavio upute za vrtiće i škole: Tko treba ostati kod kuće, kada se smanjuje razmak...

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je upute za vrtiće i škole. U trećoj fazi popuštanja mjera, koja počinje 11. svibnja, omogućen je odlazak predškolskoj djeci u vrtiće, kao i povratak u škole učenicima od prvog do četvrtog razreda osnovne škole.

Kako navode, upute se odnose na ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu. Boravak u vrtićima i školama potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu djece koronavirusom nego što je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog rizika za zarazu SARS-CoV-2.

Upute prenosimo u cijelosti.

"Djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima

Preporučuje se ostanak kod kuće djece i osoblja/djelatnika s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) kao i djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti. Ako ukućani osoblja/djelatnika imaju jednu od navedenih bolesti ili su starije životne dobi (65 i više godina), osoblje/djelatnici tijekom boravka kod kuće pridržavaju se mjera fizičkog razmaka u donosu na ukućane kao i pojačane higijene radi zaštite ukućana.

Ostanak kod kuće kada je to moguće. Također potičemo ostanak kod kuće sve djece za koju se to može osigurati, s obzirom na to da broj djece u vrtićima i školama može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati. Budući da će se nastava na daljinu i dalje održavati, potičemo nastavak obrazovanja djece razredne nastave od kuće u svim situacijama kad je to moguće.

Fizičko udaljavanje od 2 m

Rad ustanove neophodno je organizirati na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizički razmak) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora. Fizički razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru posebno provode djelatnici u odnosu na druge djelatnike te se navedeni fizički razmak preporučuje održavati kada je god moguće između djelatnika i djece, s iznimkom njege djeteta koja se provodi u što kraćem vremenu.

U istom zajedničkom prostoru (primjerice zbornica) djelatnici održavaju fizički razmak od 2 metra te se sastanci, dogovori i edukacije djelatnika odvijaju e-komunikacijom ili telefonom, a ulazak roditelja u ustanovu treba izbjeći kad je god moguće. U istom prostoru u isto vrijeme smiju boraviti isključivo djeca i odgajatelj/nastavnik iz iste odgojno-obrazovne grupe.

Fizički razmak kao i pojačanu osobnu higijenu djece neophodno je poticati, ali treba očekivati da će kod provedbe neminovno dolaziti do određenih odstupanja uslijed razvojnih značajki pojedine dobi koje karakterizira:

− istraživanje prostora i predmeta koji okružuju dijete (u određenoj dobi stavljanje u usta

ruku i predmeta),

− znatiželja u odnosu na druge osobe/drugu djecu,

− nerazumijevanje uputa,

− nepoštovanje uputa, motorička nespretnost i nedoraslost,

− motorički nemir i potreba za kretanjem.

Organizacija rada s djecom

Boravak u vrtićima i školama neophodno je organizirati na sljedeći način:

– odgojno-obrazovne skupine djece s manjim brojem uvijek iste djece (po mogućnosti do 9 djece u grupi i jedan odgajatelj/nastavnik, što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba – nakon formiranja skupine djece, 14 dana od početka primjene ovih uputa uključujući neradne dane, ne primaju se nova djeca u skupinu),

– za jednu grupu djece brine jedan odgajatelj/nastavnik odnosno dva (u slučaju produženog boravka u školi odnosno u popodnevnoj smjeni u dječjem vrtiću) bez „preklapanja“,

– izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i s drugim djelatnicima ustanove,

– svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji,

– odgajatelj/nastavnik s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom,

– krevetići za dnevni odmor djece, stolovi za jelo i školske klupe razmiču se tako da djeca leže odnosno sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu.

Organizacija prostora

Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna odgojno-obrazovna grupa djece (učionica ili drugi odgovarajući prostor, primjerice sportska dvorana):

– prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),

– prostorija je vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine,

– prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,

– u neposrednoj blizini prostorije je toalet koji koristi isključivo ta odgojno-obrazovna grupa,

– u prostoriji je potrebno organizirati prehranu djece (obroci se mogu dostaviti u prostoriju te konzumirati u prostoriji), na način da osoba koja donosi hranu ostavi hranu na kolica ili sl. ispred ulaza u učionicu/skupine te odgajatelj/učitelj unosi hranu u prostoriju u kojoj borave djeca, hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije.

– prostorija ima direktan izlaz na veću terasu, balkon ili, ako je moguće, dvorište,

– izbjegava se svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja

hrane) u prostoriju tako dugo dok su djeca u prostoriji,

– prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je navedeno neophodno, prolaz kroz zajedničke prostorije se organizira na način da u isto vrijeme prolaze djeca i odgajatelj/nastavnik iz jedne odgojno-obrazovne skupine dok druge osobe ne prolaze u isto vrijeme, uz poticanje djece da kod takvih prolaza ne dotiču površine ili predmete.

Ulazak i izlazak iz vrtića i škola

Ograničen ulazak u školske ustanove. Do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima i školama (primjerice kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti i sl.). Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broj osoba, kako na ulazu u vrtić ili školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove", navodi se u uputama.

