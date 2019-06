Hrvatskoj treba agencija za brendiranje

Postignuće hrvatske nogometne reprezentacije u Rusiji, kao i sportski uspjesi općenito, predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije 2020., turističke ljepote, more, hrana, ali i znanstvena te gospodarska postignuća… Cijeli je to niz potencijala koji predstavljaju priliku, ali i velike izazove u promociji Hrvatske u svijetu. Upravo se o temi novog imidža Hrvatske govorilo na još jednoj konferenciji Večernjeg lista “Hrvatska kakvu trebamo” u zagrebačkom hotelu Westin.

U sklopu događanja održana je i panel-diskusija “Kako komuniciramo sa svijetom, a kako bismo trebali?” na kojoj su stručnjaci raspravljali upravo o prilikama i izazovima koji su pred Hrvatskom. Raspravu su vodili Božo Skoko, stručnjak za odnose s javnošću i profesor na Fakultetu političkih znanosti, te Mislav Šimatović, zamjenik glavnog urednika Večernjeg lista.

– Potrebna nam je koordinacija među ministarstvima, državnim tijelima i agencijama, općenito među institucijama koje već rade na brendiranju Hrvatske. Iako neki to čine vrlo uspješno, ne postoji sinergija te bi bilo poželjno da se oformi tijelo, odnosno agencija s mogućnošću odlučivanja. Tada bi ideja o brendiranju Hrvatske bila sinkronizirana – rekla je Dubravka Sinčić Ćorić, voditeljica radne skupine za razvoj identiteta i brenda RH koju je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oformila lani. Sinčić Ćorić ranije je na konferenciji iznijela prve zaključke radne skupine te poručila kako su oni prezentirani i Vladi koja je izrazito pozitivno reagirala na njih te se sada čeka djelovanje. Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić složio se stoga kako Vlada mora raditi na realizaciji, inače će svi doneseni zaključci ostati samo slovo na papiru.

– Ozbiljno se razmišlja kako uspostaviti krovnu državnu agenciju ili ustanovu koja će nam omogućiti da se objedine svi naši resursi. Ona bi pružala stručnost, potporu, logistiku, znanje… – rekao je Frka Petešić te poručio kako je izrazito važno brinuti se o tome kakva je percepcija neke države u svijetu jer je to “jedina stvarnost koja postoji”. No ipak, na pitanje može li se govoriti o konkretnom datumu osnivanja tog krovnog tijela, zaključio je kako je za to još prerano. Da će se uistinu napraviti dobar posao po pitanju brendiranja Hrvatske, nada se pak Marin Pucar iz Podravke.

Predsjedanje Vijećem prilika

– Radna skupina napravila je odličan posao, ali Hrvatska uvijek ima problema u tom izvršnom dijelu. Upravo je to ono što je u biznisu, a čini mi se i u brendiranju, jako važno. Sada, dakle, treba osnovati izvršno tijelo koje će sve te zaključke provesti u praksi. Također, treba nam glavni brend-menadžer – zaključio je Pucar koji je rekao da je manjak strategije bio vidljiv nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji. Smatra, naime, da je Hrvatska iskoristila tek 10 posto mogućnosti u tom trenutku. Koje su još mogućnosti podizanja prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu, objasnio je poznati dizajner Boris Ljubičić koji je održao prezentaciju o korištenju motiva “kockica” u brendiranju. Prije su, podsjetio je, mnoge tvrtke i agencije koristile razne simbole poput krugova, dok nisu shvatili važnost povezivanja s karakterističnim kockicama.

– Hrvatsko je različito, dobro, lijepo, svjetsko i – hrvatsko – istaknuo je pet pravila za hrvatski identitet Ljubičić koji se osvrnuo i na recentni primjer korištenja kockica na dresovima nogometnog kluba Barcelone. Moderator Šimatović pitao ga je može li to biti prilika za Hrvatsku, no Ljubičić je izrazio skepsu. – Po meni to nije dobro jer je Barcelona jak klub i mogla bi jednostavno “preuzeti” kockice. Ja sam o tome pisao i HNS-u, no nije se na vrijeme reagiralo – zaključio je Ljubičić.

Osim sporta, govorilo se i o poznatim Hrvatima kao ključnim figurama u brendiranju Hrvatske, pa je tako Božo Skoko naglasio da su mu studenti u Kaliforniji kao prepoznatljive ljude iz Hrvatske, osim sportaša, naveli i Matu Rimca te “kul predsjednicu”.

Tu su i hrvatski turizam i gastronomija, no stručnjaci su se složili da to ne smije biti jedini smjer u kojem će Hrvatska graditi svoj imidž, već se mora razmišljati o brendiranju i iz aspekta politike, gospodarstva, znanosti, tehnologija…

– Hrvatska je zbog činjenice da će uskoro predsjedati Vijećem EU već sada pod povećalom europske i svjetske javnosti. Trebamo iskoristiti to što smo u fokusu da se predstavimo na drugačiji način. Većina zna da imamo predivnu zemlju i odlične sportaše, no ovo nam je prilika da pokažemo da imamo divne, obrazovane i vrijedne ljude – poručila je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova Andreja Metelko-Zgombić koja je istaknula kako će se u Hrvatskoj organizirati brojni važni politički sastanci te kako je to velika prilika. S njom se složio i dizajner Davor Bruketa koji je skrenuo pozornost na to da je Estonija dobro iskoristila svoje predsjedanje EU. Istraživanja su pokazala da se na Estoniju prije toga gledalo kao na postkomunističku baltičku državu, a da je sada većina percipira kao razvijenu nordijsku državu.

Važni znanost i tehnologija – Mi prvo moramo jasno definirati kako želimo da nas drugi vide, što znači to da smo “po mjeri čovjeka”. To je tek pred nama. Brendiranje Hrvatske tek se mora dogoditi. Tek smo detektirali potencijal i obećanje i pred nama je sada veliki posao – rekao je Bruketa, a profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Bojan Jerbić rekao je da je Hrvatsku važno brendirati kao znanstveno uspješnu zemlju. – Ne želimo biti zemlja gdje se samo dobro jede i pije. Želimo biti zemlja visoke tehnologije i razvitka znanosti. Nažalost, trenutačno nas se tako ne doživljava i na tome moramo raditi – zaključio je Jerbić.