'Nogometni uspjeh pretvoriti u trajnu sliku o Hrvatskoj'

Istaknuvši da je u današnje vrijeme imidž države sve važniji i presudniji i podsjetivši da je 17. listopada prošle godine održan okrugli stol o identitetu i brendiranju Hrvatske te je na njezinu inicijativu osnovana radna skupina kojoj je upravo određivanje smjernica za novo brendiranje Hrvatske bio zadatak, predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović na konferenciji je ustvrdila da je rad navedene radne skupine nadmašio njezina očekivanja.

– Svi u radnoj skupini sustavno su se, profesionalno, odgovoreno i volonterski bavili ovim poslom kako bismo u konačnici istaknuli objektivne i subjektivne prednosti Hrvatske i rezultati do kojih su došli nisu konačni. Oni se mogu nadopunjavati, nadograđivati, ali ono što je najvažnije, sve to potrebno je početi primjenjivati. A da bismo prednosti Hrvatske ugradili u njezin novi imidž, potrebno je osvijestiti hrvatsku javnost o svim našim potencijalima te oblikovati taj imidž na međunarodnoj sceni, da ga ne bi oblikovali drugi. Naravno, važno je kako nas doživljavaju drugi, no još je i važnije kako se doživljavamo mi sami. Stoga smo lani shvatili da je krajnje vrijeme oblikovati način na koji ćemo se predstavljati svijetu kako bismo time ojačali svoju poziciju u odnosu na druge države – naglasila je predsjednica u svojem govoru dotaknuvši se potom i prošlogodišnjeg uspjeha naše nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, kada su nas naši nogometaši, osvojivši srebro, vinuli u planetarnu orbitu popularnosti i prepoznatljivosti.

GALERIJA Konferencija Hrvatska kakvu trebamo

– I taj izvanredni trenutak koji smo zbog uspjeha naših nogometaša tada dobili u svijetu trebalo je iskoristiti. Kamo god sam naknadno došla, u koju god zemlju, svi su govorili da su navijali za nas i sada taj uspjeh trebamo pretvoriti u trajnu sliku o Hrvatskoj. No, u Hrvatskoj nije dovoljno razvijena svijest o brendiranju zemlje, važnosti i utjecaju toga i za jačanje gospodarstva i za povećanje vrijednosti naših proizvoda i usluga. Vidimo da mnogi svojim primjerom to čine, no to ne može biti na leđima pojedinaca, to treba činiti država. Jer države sve više nastoje aktivno oblikovati svoj imidž u svijetu pa sam željela to inicirati i kod nas – kazala je Kolinda Grabar-Kitarović nastavivši nabrajati sve one dobro znane odlike naše zemlje i naših ljudi na koje možemo biti ponosni, ali na njima i zahvalni. Tako je u tom nabrajanju nizala da je Hrvatska, po prirodnim obilježjima, lijepa zemlja koja ima mogućnost proizvodnje zdrave hrane, čistu vodu, čist zrak, sva četiri godišnja doba, brojne prometnice pa nam je sve, svaki kutak zemlje, nadohvat ruke, odličnu gastronomsku ponudu, dobre, tople i gostoljubive ljude te iznimno vrijedno hrvatsko zajedništvo.

– Sve to smatramo normalnim, a nismo svjesni koliko je to danas rijetko i vrijedno. I nažalost, malo smo od toga kapitalizirali. Zato sam u radnu skupinu za brendiranje Hrvatske okupila ljude raznih profila, akademike, stručnjake, gospodarstvenike, umjetnike, sportaše, mlade, ukupno 45 ljudi i dva poduzeća. I mada su u početku mnogi bili pomalo skeptični, već nakon prve radionice shvatili su da ovaj projekt nije nikakav “slučaj”, nego ozbiljan posao. Zadaća im je bila snimiti stanje i stvoriti sadržaj i strukturu brenda Hrvatska – podsjetila je predsjednica na osnivanje i početak rada njezine radne skupine koja je sada javno objavila rezultate svojeg rada.

– No, da bi sve to što su oni učinili i do čega su u svojem radu došli bilo djelotvorno i korisno, sada treba i realizirati. Stoga je 22. travnja održan sastanak u Vladi na kojem su premijer i brojni ministri saslušali njihove zaključke i prijedloge i cijelom ovom projektu dali podršku. Vjerujem da ove smjernice o brendiranju naše zemlje koje je iznijela radna skupina neće završiti u ladici, nego da će doživjeti i svoje ostvarenje. Moramo biti svjesni toga da će, ako sami ne budemo stvarali svoj vlastiti imidž, to učiniti netko drugi. A to nećemo dopustiti. Na kraju, svima nam cilj treba biti uspješna Hrvatska, bolje plaće, veći standard i životno zadovoljstvo – istaknula je predsjednica.