Novi imidž Hrvatske: Osniva se ured za brendiranje zemlje

U sklopu projekta Večernjeg lista “Hrvatska kakvu trebamo” u zagrebačkom hotelu Westin održana je konferencija posvećena iznimno važnoj temi - novom imidžu Hrvatske. Uvodno, brojnim gostima obratili su se glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić i predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović koja je lani i potaknula osnivanje posebne radne skupine za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske.

Uslijedilo je izlaganje profesora sa zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Bože Skoke na temu “Trendovi u strateškom komuniciranju država i mogućnosti hrvatskog predsjedanja Europskom unijom 2020.” koji je na primjeru vrlo uspješnog brendiranja Estonije ukazao kojim bismo i mi putem trebali ići te što bismo mogli naučiti iz estonskog modela, tim više što i Hrvatsku iduće godine čeka predsjedanje Vijećem Europske unije.

Preporuke predsjedničina tima

Na konferenciji su prvi put u javnosti predstavljeni rezultati, zaključci i preporuke predsjedničine radne skupine za razvoj identiteta i brenda Republike Hrvatske, čijih je sedam smjernica, nakon šestomjesečnog rada u kojem je sudjelovalo 45 ljudi iz raznih područja i dvije tvrtke, okupljenima predstavila voditeljica te radne skupine Dubravka Sinčić Ćorić.

Kako se saznalo što je to posebno osnovana radna skupina odlučila i sažela u sedam smjernica, s ciljem stvaranja novog imidža naše zemlje, uslijedila je zanimljiva, poticajna te raznim primjerima, savjetima i prijedlozima bogata diskusija na temu “Kako komuniciramo sa svijetom, a kako bismo trebali? – Novi imidž Hrvatske” čiji su sudionici bili državna tajnica pri Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić, dizajner Davor Bruketa, već spomenuta voditeljica predsjedničine radne skupine za razvoj identiteta i brenda RH Dubravka Sinčić Ćorić, predsjednik uprave Podravke Marin Pucar, dizajner Boris Ljubičić te znanstvenik i profesor na zagrebačkom Fakultetu strojarstva i brodogradnje Bojan Jerbić.

Vizija za 20 godina unaprijed

– Kad smo prije dvije godine krenuli s konferencijom “Hrvatska kakvu trebamo” ideja je bila da razgovaramo, razmjenjujemo mišljenja i na kraju iz svega sažmemo, izvučemo ono ključno i damo viziju za 20-ak godina unaprijed. Izraz “novi imidž” danas često čujemo, često ga se spominje i o njemu se puno govori. Postoji određeni brend Hrvatske prema van, 90-ih se on sveo na rat, pa onda nakon toga na turizam, naše lijepo more i druge prirodne ljepote, a prošle godine on se uglavnom vezao uz uspjeh naše nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji.

No, sad trebamo ispričati svoju priču, i mi sami moramo ispričati tu svoju priču o nama samima, a ne da to čine ili učine drugi. U tome i mediji imaju svoju ulogu. Naša bi misija trebala biti da u zemlji pesimizma u prvi plan istaknemo ono što je dobro, pozitivno, pa da tako svi, uključujući i nas medije, ponudimo viziju bolje i uspješnije Hrvatske. U tome možemo uspjeti jer u nas ima dovoljno inata i volje da stvorimo upravo takvu Hrvatsku pa da to onda bude i razlog da se i oni koji su iz naše zemlji otišli u nju vrate. Osim već znanih i u svijetu prepoznatih prirodnih ljepota možda bismo trebali brendirati i neka druga naša obilježja, poput stila i kvalitete života. Imamo lijepu zemlju, imamo lijepe otoke, imamo dobre i vrijedne ljude, i na nama je da od svega toga sada napravimo lijepu, dobru i pozitivnu priču o nama samima – kazao je uvodno na konferenciji glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić.