Hrvatskoj manjkaju hoteli

Austrija i Mađarska uspjele se dobrano rastegnuti turističku godinu i samo 40 posto noćenja uberu u tzv. špici sezone. Hrvatska u vršnim mjesecima upiše 86 posto svih turističkih noćenja, a sa sezonalnošću se bolje nosi i turizam Crne Gore, gdje ljeti ostvare 76 posto turističkog prometa.

– Dvadesetak dana oko Božića i Nove godine, naša je obala puna gotovo kao u ljetnoj špici. U tome smo lider u regiji – kazao je Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore na konferenciji u Zagrebu “Može li hrvatski turizam 365? – 2 korak”.

– Malo je mjesta u svijetu, koji na tako malo prostoru, imaju toliko vrhunskih turističkih brendova, a oni praktički sami dovode svoju klijentelu. To su gosti koji noćenje plaćaju i do 3000 dolara, što se ne može uspoređivati s prihodom bilo kojeg apartmana u privatnom smještaju. Ne, ne bojimo se betonizacije obale, okrećemo se i zimskom turizmu, na Bjelasici ćemo do kraja imati 250 kilometara ski staza, a na obali je u planu svega još nekoliko resorta – ističe Radulović.

Za predstavnike zagrebačke konzultantske kuće Horwath HTL upravo u tom grmu i leži zec. Smatraju da hrvatski turizam, pogotovo kad se radi o produljenju sezonu, čini nekonkurentnim upravo manjak hotelskih soba, odnosno činjenica da hoteli čine svega 15-16 posto smještajnih kapaciteta turizma.

Slično razmišljaju i u Ministarstvu turizma, a državni tajnik Frano Matušić ističe da se udio hotelskog smještaja smanjuje zbog u rasta privatnog smještaj, te da će se o toj problematici morati otvoriti posebni razgovori. Kako god, putevi turističkog razvoja su različiti.

Za razliku od Crne Gore, Albanija se, primjerice, kako reče ministar turizma te zemlje Blendi Klosi, želi nametnuti kao – netaknuta ljepota.

Slovenski ministar gospodarstva Slavko Počivalšek bez puno filozofiranja kaže da je topla voda već otkrivena i da slovenski turizam ima jasan uzor u austrijskom.

