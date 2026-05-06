Hrvatski vojnik spasio život nogometašu: 'Znao sam da moram odmah reagirati'

Razvodnik Danijel Bluha, pripadnik Logističke satnije 1. oklopno-mehanizirane bojne „Sokolovi”, pružio je prvu pomoć nogometašu koji se srušio tijekom utakmice u Zdencima. Bluha je u trenutku događaja bio izvan službe, angažiran kao organizator na lokalnoj nogometnoj utakmici. Tijekom susreta nogometaš Nogometnog kluba „Šokadija” iz Šumeća iznenada se srušio i ostao bez svijesti.

Razvodnik je odmah priskočio u pomoć i započeo postupak reanimacije. Unesrećenu osobu održavao je na životu sve do dolaska Hitne pomoći, oko 45 minuta nakon incidenta. Njegovim pravovremenim djelovanjem mladiću je, prema dostupnim informacijama, spašen život. „Nisam ni sekunde razmišljao, vidio sam da je čovjek u životnoj opasnosti i znao sam da moram odmah reagirati i boriti se za njegov život do dolaska Hitne pomoći”, kazao je Bluha.