UŽIVO
HITNA INTERVENCIJA

Noćna akcija spašavanja: Vojnim helikopterom prevezen životno ugrožen dječak iz Dubrovnika u Split

Foto: HRZ
VL
Autor
Večernji.hr
26.04.2026.
u 08:36

"Ponosni smo što naša vojna znanja i sposobnosti pomažu kada je najpotrebnije", poručio je kapetan helikoptera.

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva proveli su sinoć, 25. travnja 2026. godine, medicinski prijevoz životno ugroženog maloljetnog pacijenta vojnim helikopterom Mi-171Sh iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, priopćio je MORH. Zadaću je izvršila četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Posada je poletjela iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama u 20:40 sati, a na helidrom Opće bolnice Dubrovnik sletjela je u 21:27 sati, gdje je preuzela pacijenta, tri člana medicinskog tima i osobu u pratnji. Helikopter je na helidrom KBC-a Split sletio u 22:33 sati, kada je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

"Ovakve hitne intervencije kojima pomažemo spasiti život, posebno kada je riječ o djeci, podsjećaju nas na važnost naše uloge izvan redovnih vojnih zadaća. U trenucima kada je ljudski život ugrožen, ovakve akcije imaju posebnu težinu i odgovornost. Ponosni smo što naša vojna znanja i sposobnosti pomažu kada je najpotrebnije", poručio je kapetan helikoptera.
