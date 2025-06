Hrvatski pilot o kobnom padu u Indiji: 'To se izvlači samo kad sve drugo otkaže. Ako je to istina, situacija je bila očajna'

Boeing 787-8 Dreamliner, zrakoplov tvrtke Air India oko 1 sat poslijepodne srušio se i eksplodirao neposredno nakon polijetanja iz zračne luke u indijskom gradu Ahmedabadu odakle je letio za londonsku zračnu luku Gatwick u koju, sudeći prema prvim izvješćima s terena, gotovo nitko od 232 putnika i 12 članova posade nažalost neće stići. Prema informacijama indijskih medija, zasada je čudom preživio samo jedan putnik, a više desetaka ljudi poginulo je i na tlu gdje je pao avion težak gotovo 200 tona. Svijet obilaze strašni prizori s mjesta nesreće: raskomadani zrakoplov pao je u naseljeni dio grada s preko šest milijuna stanovnika, spasioci ulažu napore kako bi izvukli tijela i utvrdili ima li preživjelih, cijeli svijet sa strepnjom gleda i s nestrpljenjem očekuje odgovor na pitanje - Što se dogodilo i zašto je došlo do tako fatalne nesreće?



Internetom su odmah počele kolati snimke kobnog trenutka u kojima se vidi veliki Boeing kako niti minutu nakon polijetanja, na visini manjoj od 200 metara počinje polako padati i potom udara o tlo i zgrade i eksplodira. Uzrok nesreće ne može se odgonetnuti samo na temelju snimki izvana, istražiteljima je sada prioritet doći do ključne dvije kutije koje se nalaze iza akronima CVR i FDR, pojašnjava u razgovoru za Večernji list, hrvatski pilot koji je certificiran za upravljanje Boeing zrakoplovima, a trenutačno radi u velikoj međunarodnoj zrakoplovnoj kompaniji pa zbog toga ne može javno istupati.

Odmah na početku razgovora umiruje i ponavlja poruku kako se nesreće u avijaciji događaju vrlo rijetko, fatalne nesreće još rjeđe, što nikako ne umanjuje njihovu tragediju, no ide u prilog činjenici da je avijacija i dalje najsigurniji način transporta te da generalno nema mjesta za strah kada sjedamo u zrakoplov. – Važan pojam koji avijaciju čini sigurnom je "just culture", što znači da se iz svake incidentne situacije uči kako bi u budućnosti bilo sigurnije. Kada govorimo o ovoj nesreći, rekao sam već da su padovi aviona iznimna rijetkost, no najosjetljivije faze su upravo polijetanje i slijetanje, to su komplicirani manevri pa je i rizik veći – pojašnjava naš sugovornik koji ističe kako je Boeingov 787-8 Dreamliner tehnološki najnapredniji zrakoplov koji ta američka tvrtka nudi, stoga je vijest o padu uistinu iznenađujuća.



– To je novi model u čiji su razvoj uloženi milijuni radnih sati brojnih stručnjaka iz različitih polja, sve prate i vrlo stroge regulacije, avion je vrlo siguran i do sada nije imao niti jedan fatalan incident. U početku, nakon puštanja u promet ovog modela 2011. pojavljivali su se neki problemi s baterijama što je koštalo Boeing jako puno i bilo je potrebno vremena da se to ukloni – ističe.

U međuvremenu, zrakoplov su kupile najveće svjetske kompanije na svim kontinentima. Zamolili smo pilota koji svakodnevno upravlja Boeingom da na temelju više snimaka i usporedbom s uobičajenim procedurama napravi rekonstrukciju nesreće.

– U kabini zrakoplova su dvojica pilota, kapetan i prvi časnik. Prije polijetanja odrađuju pretpoletne preglede i checkliste, laički govoreći pomakne se svaki prekidač, pale se pumpe, namještaju zakrilca za polijetanje, i tako dalje, i naposljetku se sve još jednom kontrolira na checklisti. To je uobičajena procedura, a postoji i nešto što zovemo "modelom švicarskog sira", a što u praksi znači da postoji više stupnjeva provjere svih parametara koje sam spomenuo, najmanje su tri stupnja ovakve provjere, a obavljaju ih obojica pilota, ali i računala u avionu koja indiciraju je li sve u redu sa zrakoplovom – pojašnjava hrvatski pilot.



Naglašava kako u ovoj fazi postoji mogućnost pogreške, no po svemu sudeći u tom trenutku zrakoplov nije pokazivao indikaciju kvara ili ga piloti nisu uočili, što će utvrditi opsežna istraga, no činjenica je da su nastavili s procedurom polijetanja. Došli su na pistu i počeli ubrzavati. Tijekom procesa polijetanja uz dovoljno potiska, važno je i namjestiti zakrilca, a brojni međunarodni stručnjaci upravo to ističu kao mogućnost fatalnog pada, odnosno da je posada to zaboravila učiniti ili nije izvela na odgovarajući način. Naš sugovornik uz oprez konstatira da se takvo što ne može odmah ocijeniti na temelju snimki niske rezolucije koje kolaju društvenim mrežama.

– Bilo bi neozbiljno donositi zaključke tako, no indikativna je jedna druga stvar, a to je da nisu uvukli stajni trap, što se pak jasno vidi na snimci. Kotači zrakoplova, uvlače se odmah nakon što pilot zadužen za praćenje instrumenata utvrdi da "positive rate" odnosno da se avion uspinje kako treba, tada se izdaje naredba "gear up" (uvuci stajni trap), a sve se odvije u nekoliko u pravilu u nekoliko sekundi nakon polijetanja, stoga je ovo neuobičajeno – dodaje.



Na pitanje, što bi mogao biti uzrok tome, naš sugovornik navodi da je jedna od mogućnosti takozvani startle efekt. – Taj efekt nastaje kada se pojavi događaj pout nekog kvara koji onda prekine cijeli lanac koraka. Prema mojem mišljenju, posada je već prilikom polijetanja primijetila da nešto nije bilo u redu, a tome u prilog ide i da su odaslali poziv upomoć "MAYDAY" što sugerira da su bili svjesni da je nešto pošlo po krivu u toj osjetljivoj fazi – objašnjava pilot za Večernji, dodavši kako razlog može biti i tehnički kvar zrakoplova.



– Na mrežama se pojavila i navodna fotografija RAT-a (Ram Air Turbine), riječ je o malom propeleru koji se izvlači ispod zrakoplova, a čije rotiranje napaja sustave u avionu u slučaju da apsolutno sve drugo otkaže, to vam je back up od back upa, u tom slučaju bi morala otkazati i oba motora, i hidraulika i napajanje, ali ponavljam bilo bi neozbiljno nagađati jer još nemamo sve podatke o kobnom letu 171 – govori.

Je li previd u proceduri tj. ljudska pogreška, otkazivanje sustava u avionu, zaboravljena zakrilca ili neki treći razlog uzrok ove nesreće utvrdit će istraga, a do konačnog odgovora proći će najmanje godinu dana. Preliminarno izvješće moglo bi biti spremno za 2-3 mjeseca, a na njemu će raditi brojni stručnjaci. Istragu će imati indijska agencija za nesreće, ali sudjelovat će i američka agencija kao i proizvođači zrakoplova iz Boeinga i proizvođači motora.



– U ovom trenutku istražiteljima je prvi korak pronaći tzv. crnu kutiju u kojoj se nalazi FDR (Flight Data Recorder) i CVR (Cockpit Voice Recorder) odnosno dva snimača, prvi snima tisuće parametara zrakoplova i svaki pokret pilota, a drugi je snimač razgovora. Ako su ti snimači ispravni oni će ponuditi odgovore na brojna pitanja koja trenutačno ne znamo, stoga je ključno doći do njih – zaključuje hrvatski pilot.



Na kraju, valja napomenuti da sudeći po inicijalnim snimkama pada zrakoplova Air India, slična nesreća se dogodila 2008. godine. 20. kolovoza, španjolski putnički zrakoplov koji je polijetao iz Madrida srušio se samo nekoliko trenutaka nakon polijetanja i eksplodirao u plamenu dok su stotine ljudi u užasu promatrale nesreću. Dok su vatrogasci stigli do mjesta nesreće pored piste 36L, avion je uništen gorio. Poginulo je 154 osobe. U početku nitko nije mogao reći zašto let Spanaira 5022 nije mogao uzletjeti, ali istina je ubrzo otkrivena u samoj olupini. Piloti su zaboravili zakrilca, a zatim nisu uspjeli na vrijeme otkriti svoju pogrešku kako bi izbjegli katastrofalan pad.