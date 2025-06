Britanac tvrdi da je preživio pad aviona u Indiji: 'Tijela su bila posvuda, samo sam trčao'

Putnički zrakoplov Boeing 787-8 Dreamliner indijske aviokompanije Air India , koji je jutros letio za London s ukupno 242 ljudi u avionu , srušio se nedugo nakon polijetanja s međunarodne zračne luke Ahmedabad . Let AI-175 trebao je prevesti putnike do londonske zračne luke Gatwick, ali samo nekoliko minuta nakon polijetanja dogodila se katastrofa - zrakoplov se srušio i zapalio.

Iako još uvijek nema službenih podataka o tome je li netko preživio ovu tešku nesreću, indijski medij Hindustan Times piše kako je jedan britanski državljanin preživio pad aviona. Prema njihovim informacijama, riječ je o 40-godišnjem Vishwashi Kumaru Rameshu, koji se trenutno nalazi u Civilnoj bolnici Asarwa u Ahmedabadu, gdje je ispričao potresnu priču o trenutku nesreće.

